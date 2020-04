Isiah Thomas espère le retour de l’identité « made in Detroit »

Le chemin qui amènera à nouveau Detroit au sommet sera long. Isiah Thomas en est conscient et espère que sa franchise de cœur en profitera pour mettre en place une vraie « culture », un terme un peu galvaudé qui renvoie aux valeurs d’une équipe. Car qu’il s’agisse de ses « Bad Boys » ou des Pistons vainqueurs des « Galactiques » à la sauce Lakers en 2004, Detroit a toujours affiché une identité forte dans les plus grands moments de son histoire.

C’est le défi le plus important que les dirigeants actuels vont devoir réimplanter, en accord avec leur coach, Dwane Casey. Un entraîneur qui doit d’être la pierre angulaire de ce nouveau départ, aux yeux d’Isiah Thomas.

« La première chose qu’ils ont faite, et qui était nécessaire, c’était de s’assurer que le coach était partie prenante dans le processus de reconstruction et quel type de joueurs il voulait coacher à l’avenir, avec lesquels il peut gagner »explique « Zeke ». « Ensuite, il y a le style de jeu : comment vous allez jouer et comment vous pouvez être efficace pour gagner. Une fois que tu fais ça, ça t’aide à décider du genre de joueur que tu veux dans cette ligue ».

Des fondations solides pour gagner demain

Les temps à venir vont être « extrêmement durs », comme les fans des Pistons avaient déjà pu le constater avec 12 revers en 13 matchs depuis le départ d’Andre Drummond. Mais le plus important pour gagner demain reste de poser les fondations solides de cette fameuse « culture ».

« En terme de règles, de langage, de façon d’agir, de faire, d’être. Elle peut être différente des 29 autres équipes. Elle doit être suffisamment en place pour que lorsque tu recrutes, les joueurs entrent dans le moule ».

Pour l’heure, avant d’acquérir des joueurs plus talentueux, l’idée est de faire progresser les jeunes éléments.

« Pour moi, Casey est un gars « old school », mais il sait comment gérer la mentalité des jeunes, avec sa façon d’enseigner et d’encourager. Je vois les jeunes joueurs, quand on leur donne une opportunité. Il les met dans des positions où ils peuvent réussir, s’épanouir en match et gagner en confiance. En tant que pro, vous n’êtes bon que si vous avez confiance en vous. De ce que je vois de loin avec les jeunes joueurs, il leur a non seulement donné du temps de jeu, mais il les a aussi mis dans des situations où ils peuvent exceller et gagner en confiance ».

L’obsession de recruter une star ? Pas forcément une bonne idée

Pour ce qui est du recrutement, Isiah Thomas rappelle qu’une superstar n’est pas la pièce ultime qui pourrait manquer au puzzle en vue de retrouver les sommets.

Il suffit ainsi de regarder les rosters des Pistons lorsqu’ils sont allés au bout pour s’en convaincre.

« Quand tu regardes Chauncey (Billups), Rip (Hamilton) et Sheed (Wallace), aucun d’eux n’avait eu autant de succès avec d’autres équipes ou n’était apprécié par leurs franchises et villes précédentes avant d’arriver à Detroit. Mais ces joueurs représentaient ce qu’on voulait pour monter une équipe. Plus de 30 ans après les « Bad Boys », les gens à travers le pays peuvent toujours énumérer les joueurs jusqu’au 8e, 9e, 10e gars de l’équipe. Tout le monde voulait des personnalités, mais on a mis un point d’honneur à être une équipe (…). Ben Wallace est le parfait exemple de ce qu’était « la culture de Detroit » et de ce que ça représente. Dans toutes les autres villes en NBA, Ben Wallace n’aurait peut-être pas été aussi fort qu’il l’est devenu à Detroit ».