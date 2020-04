Au cours de la saison, on entend souvent parler de « match référence », ces prestations qui servent d’exemple à un coach en cours de campagne, notamment pour rappeler à ses joueurs ce vers quoi ils doivent tendre.

Juste avant la suspension de la saison, les Lakers en avaient réussi deux de suite en l’espace d’un week-end, face à deux adversaires prestigieux, les Bucks de Giannis Antetokounmpo d’abord (113-103) et les Clippers ensuite (112-103), pour leur première victoire de la saison dans le derby de Los Angeles.

Deux matchs dignes des joutes de playoffs dans l’intensité, qui permettent à Jared Dudley d’assurer que les Angelenos avaient pris un avantage psychologique sur deux des principaux rivaux des Lakers dans la course au titre.

« On sait que ce n’est qu’un match de saison régulière, mais ça signifiait plus que ça »

« Particulièrement dans la façon dont on avait gagné, » explique-t-il au Bleacher Report. « Les ajustements qu’on avait mis en place faisaient penser à une opposition de playoffs alors qu’on allait probablement devoir affronter ces équipes. C’est comme ça. On a vu nos ajustements, lors de notre victoire face Milwaukee à la maison et la réussite qu’on avait eue défensivement face à eux, et le fait de battre les Clippers dans « leur » salle, même si la majorité des fans était peut-être de notre côté, je retiens aussi la manière. Le fait que LeBron défende sur Giannis puis sur Kawhi, ça les a probablement surpris, du genre : « Il relève le défi ». Quand on est rentré dans le vestiaire, on sait que ce n’est qu’un match de saison régulière, mais ça signifiait plus que ça. Ça a donné le ton sur le plan mental. Parce que les Clippers nous ont battus deux fois et pensaient pouvoir le faire une troisième fois. D’un coup, ils se sont dit : « Oh, ils nous ont eus ». Je me fous de ce qu’on peut dire sur les matchs de saison régulière, ce ne sont pas tous les mêmes ».

Pour Jared Dudley, une annulation de la saison serait donc catastrophique pour les Lakers, car tous les ingrédients étaient réunis pour permettre à LeBron James et sa bande d’aller chercher le titre.

« Il n’y aura pas de meilleur moment que d’être en tête de cinq matchs (dans la conférence Ouest), avec toute l’équipe en bonne santé. C’est un point sur lequel on a été bons cette année, notre santé a été exceptionnelle. Donc tu as ça, puis notre défense. Bien sûr, on pourrait avoir plus de talent, mais le simple fait d’avoir plus de talent ne fait pas de toi une meilleure équipe. Je ne dis pas que c’est fini. Mais même si on gagne le titre l’an prochain, ça ne voudra pas dire que cette saison n’aurait pas été notre meilleure chance d’aller au bout. Même si on se projette dans le futur, cette saison était notre meilleure chance », conclut-il.