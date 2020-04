Les Knicks et les Nets collaborent pour faire don d’un million de masques à New York Dans la liste qui s’allonge quotidiennement des initiatives de franchises ou de joueurs NBA, les Knicks et les Nets ont décidé de collaborer avec le consul général de Chine pour faire don d’un million de masques chirurgicaux destinés aux travailleurs essentiels de la ville de New York.