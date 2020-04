Monta Ellis se souvient de ses duels avec Kobe Bryant

Pour toute une génération de défenseurs, Kobe Bryant a été le pire cauchemar possible à affronter soir après soir.

C’était le cas de Monta Ellis qui, en plus de n’avoir jamais été un grand spécialiste dans ce domaine, a répondu à la question de l’adversaire le plus difficile à contenir.

« J’ai fait de sacrés un-contre-un à l’entraînement avec Baron Davis, mais en match, c’est Kobe », assure l’ancien arrière des Warriors à SLAM. « Mon Dieu. Il mettait des shoots tellement difficiles. Il était toujours en mode attaque, en mode tueur. S’il baissait d’un ton, il ne fallait pas se relâcher. Il attendait alors son tour. Et si on disait quelque chose ou qu’il sentait une pointe d’excitation, il montait en pression. Si on décidait de lui parler, il valait mieux être capable de répondre. »

Ce fut le cas de Monta Ellis, il y a presque dix ans.

Le 12 janvier 2011, alors accompagné du tout jeune Stephen Curry, l’arrière inscrit 38 points à 15/26 au shoot face aux 39 unités de Kobe Bryant à 13/21 au tir, dans la victoire du double champion en titre.

« En 2011, on s’est répondu l’un après l’autre », se souvient Monta Ellis. « Les Lakers ont fini par l’emporter car il a marqué un panier décisif, sur moi d’ailleurs. Il y a eu trois ou quatre possessions où il a marqué et j’ai répondu en marquant aussi. Et ainsi de suite pendant quatre ou cinq minutes. »