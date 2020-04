Bulls, vert fluo, chaînes et espace… Nike dévoile six coloris d’un coup pour la KD13

La nouvelle chaussure de Kevin Durant n’en finit plus d’être présentée. Jeudi, c’est par un communiqué officiel que Nike a donné de nouvelles précisions sur la KD13.

Cette fois, il s’agit des dates de sorties pour les six premiers coloris. Le premier débarquera le 6 avril. Il s’agit de la teinte noir/blanc, la plus sobre. Beaucoup moins discret, le coloris « Hype », aperçu il y a quelques jours, posera ses chaînes et ses papillons dans les magasins d’Amérique du Nord le 10 avril. Entre temps, la superbe « Planet of Hoops », habillée de bleu sombre et de vert, se sera posée en Chine le 6 avril.

Retour en Amérique du Nord le 24 avril pour le vert pomme « Chill. » Et le reste du monde ? Il aura droit aux teintes « Home Team » le 1er mai et « Bred » le 1er juin.

Sneakernews parle d’une étiquette à 160 dollars aux États-Unis. Le tarif français n’a pas encore été confirmé.

Noir/Blanc

Hype

Planet of Hoops

Chill

Home Team

Bred

