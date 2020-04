La tête et les jambes : JJ Redick voit Zion Williamson aller très haut

Zion Williamson éblouit la planète basket depuis le lycée. Mais le passage au monde adulte et à la NBA n’est pas toujours évident à gérer, particulièrement lorsqu’on est n°1 de la Draft.

Malgré une blessure au ménisque qui a retardé ses grands débuts sur les parquets de la plus grande ligue du monde, l’ancien pensionnaire de Duke a pleinement réussi la transition. Et le peu qu’il a montré en quelques semaines d’activité impressionne déjà son coéquipier JJ Redick, qui lui prédit un très grand avenir.

« Un MVP NBA, un joueur All-NBA First Team, un Hall of Famer et un gars qui mène son équipe jusqu’à des titres, je pense que c’est là que se situe son potentiel, » a confié le shooteur sur ESPN. « Il n’est même pas encore proche de son meilleur niveau, et à mesure que son niveau de jeu se développe et que le jeu « ralentit » un peu pour lui, il va être encore meilleur, ce qui est effrayant, c’est clair ».

Une grande maturité à seulement 19 ans

Comme le reste des observateurs, ce qui a particulièrement marqué JJ Redick, c’est la maturité du rookie. Dans sa relation avec les médias, sa façon de gérer la pression, ou encore lorsqu’il a pris les devants dès le 13 mars en prenant en charge le salaires de tous les employés du Smoothie King Center pendant 30 jours.

Mais ce qui a le plus impressionné JJ Redick, c’est la façon dont Zion Williamson a composé avec sa blessure.

« Je sais qu’il était frustré de débuter sa saison rookie avec une blessure, de devoir passer par le processus de rééducation… Ce n’est pas marrant. Je crois que le plus impressionnant avec Zion, c’est son sang-froid face au battage médiatique et à l’attention qu’il reçoit. Il semble, en général, insensible à tout cela, ce qui, je pense, en dit long sur sa maturité à 19 ans ».

Un trait de personnalité qui n’est pas sans rappeler un certain LeBron James, qui a également suscité l’attention des médias très tôt dans sa carrière et avait su gérer la pression qui peut en découler.