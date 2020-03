Isaiah Thomas et le rocher de Sisyphe

Même si la suspension de la saison a bien évidemment tout mis en pause et bien qu’il avait assuré avoir des contacts avec des franchises en février, force est de constater qu’Isaiah Thomas n’avait pas signé dans une nouvelle équipe après avoir été coupé par les Clippers.

Le meneur peut bien expliquer que sa situation est surtout liée au « business » puisque les Californiens ne voulaient pas de lui, sa trajectoire est clairement descendante depuis son sommet de 2017 à Boston. Néanmoins, comme toujours depuis ce fameux printemps 2017, il garde le moral et la conviction que la roue va tourner.

« J’ai montré que je pouvais toujours jouer », affirme-t-il à The Undefeated. « J’ai montré que j’étais en bonne santé et que je pouvais encore être bon dans n’importe quelle situation. J’attends simplement la prochaine opportunité. Je sais qu’à un moment ou un autre, elle viendra. J’ai un vélo d’appartement chez moi, j’en fais deux fois par jour, ainsi que de la musculation et j’ai mon coach personnel avec moi. »

« J’ai toujours estimé qu’abandonner était la chose la plus simple. Tout le monde peut abandonner quand ça ne tourne pas dans son sens. Voilà pourquoi je n’abandonne pas »

S’il est logique qu’il affiche sa détermination, Isaiah Thomas est également porté par son parcours. Il s’est battu pour faire sa place en NBA depuis 2011, face aux sceptiques. Le voilà simplement revenu à la case départ.

« Quand j’ai décidé de m’inscrire à la Draft, j’ai parié sur moi-même. Je pensais que l’université ne m’apporterait plus rien. Beaucoup pensaient que j’étais fou puisqu’il me restait une année en NCAA. Je savais que j’avais quelques options en fin de premier tour, mais rien de sûr. Je savais qu’il était plus probable que je sois sélectionné au second. Puis, lors du second tour, les noms passaient, et j’ai commencé à être négatif quand les choix des Lakers sont passés (41, 56, 58) car ils cherchaient un extérieur et m’avaient dit que, si j’étais disponible, je serais sûrement pris. J’étais très énervé par tout ça et je me demandais si j’avais pris ou non la bonne décision. Je ne voulais pas être le dernier choisi (par les Kings), j’aurais aimé être plus haut, mais mon rêve était réalisé. »

Par la suite, les embûches ne s’éloignent pas pour Isaiah Thomas. Le lockout laisse craindre une saison annulée et son contrat n’est pas garanti. Mais à l’époque comme aujourd’hui, peu importe les circonstances, le gaucher est toujours aussi sûr de lui. Il en a vu d’autres et fini toujours par surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route;.

« Il n’y avait pas de Summer League à ce moment-là », ajoute l’ancien des Lakers et des Nuggets, en référence à la saison tronquée de 2011-2012. « Je me demandais donc ce que j’allais faire. Ça m’a vraiment frappé. J’aurais pu être à l’université, à jouer. C’était dans un coin de ma tête. Mais je savais que j’avais pris la bonne décision : c’était mon objectif. La faculté n’était qu’une étape. J’ai toujours estimé qu’abandonner était la chose la plus simple. Tout le monde peut abandonner quand ça ne tourne pas dans son sens. Voilà pourquoi je n’abandonne pas. Ce ne sera pas le cas tant que je pourrais jouer. Je sais que ce n’est pas la fin de mon aventure. J’en ai encore sous le capot. »