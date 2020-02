Isaiah Thomas assure qu’il discute avec plusieurs équipes

En recherche d’une équipe pour finir la saison – ce serait son sixième maillot en trois ans – après avoir été coupé par les Clippers, Isaiah Thomas est toujours dans l’attente.



Sans retrouver son niveau d’antan, le meneur a été correct lors de son passage à Washington mais ce n’est visiblement pas suffisant, même si l’ancien meneur All-Star des Celtics assure que des discussions existent.

« Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on parle avec plusieurs équipes », déclare-t-il. « Des franchises sont intéressées, mais on essaie de trouver la meilleure solution pour moi. On sait aussi que d’autres portes pourraient s’ouvrir très prochainement. Je reste le plus patient possible et prêt pour l’opportunité qui me serait donnée. Que ce soit une équipe de playoffs ou une formation qui cherche un bon vétéran pour aider les jeunes. »

On sait déjà qu’il ne s’agira pas d’un retour à Boston, déjà écarté par la direction du club, malgré l’amour que lui porte Isaiah Thomas et l’attachement toujours intact des fans des Celtics.

Une chose est sûre : le meneur ne s’attendait pas à être coupé par les Clippers, après l’échange avec Marcus Morris.

« J’ai été surpris, mais je le comprends aussi. J’étais dans cet échange comme une pièce rapportée. Ce n’est pas moi qu’ils avaient fait venir : ils voulaient Morris. Je suis en NBA depuis neuf ans, donc j’ai appris que tout peut arriver. Je pensais que ça pourrait le faire, que j’étais un bon élément pour eux. Ils l’ont vu autrement, je l’accepte. »

Rappelons que s’il espère participer aux playoffs, il doit signer avec sa nouvelle équipe avant le 1er mars. Après, il sera trop tard…