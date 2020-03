Isiah Thomas rend hommage à Derrick Rose

Il y aurait de quoi de faire un sympathique roster avec les joueurs nés à Chicago. Dwyane Wade, Anthony Davis, Isiah Thomas mais aussi Antoine Walker, Pat Beverley ou encore Doc Rivers, Tim Hardaway, George Mikan et bien sûr… Derrick Rose.

Invité du podcast de Darius Miles et de Quentin Richardson, autre joueur né à Chicago, Isiah Thomas place Rose au-dessus de tout le monde. Pour lui, c’est l’incarnation même du basket de Chicago.

« D-Rose est notre numéro 1. C’est difficile d’exprimer ce qu’il symbolise vraiment car il a vraiment matérialisé tous nos rêves » raconte Thomas. « N’importe lequel de nous a grandi en disant : « And now, from Chicago ! ». Avec le maillot sur le dos, pour entrer sur le terrain… D-Rose incarne tous nos rêves, et il ne les a pas uniquement vécus puisqu’il est devenu MVP. Tout ce qu’on voulait, il l’a réalisé. »

Ce que Thomas retient aussi, c’est que Rose est toujours resté très humble. Il n’a jamais tourné le dos à ses amis et ses racines. « Lorsqu’il l’a fait, il nous a inclus dedans. Ce n’était pas du bidon. Il ne marchait pas vers moi en disant : « Yo, what’s up ». Il marchait vers moi en disant « Hey, Isiah ! ». Il a toujours l’amour de Chicago, et c’était comme s’il n’avait jamais quitté sa ville. Pour lui, faire ça à Chicago, être élu MVP, dunker sur tout le monde, et garder cette attitude : « Je n’ai pas besoin de le dire, mais vous savez ce que j’apporte ici. »

L’ironie de l’histoire a fait que ce même Derrick Rose a relancé sa carrière à Detroit, là où Thomas est devenu une légende de la NBA avec deux titres à la tête des Pistons. Et forcément, les deux en avaient parlé ensemble. « Avant qu’il aille à Detroit, je l’ai appelé et je lui ai dit la même chose que m’avait dit Will Robinson (ndlr : premier coach noir-américain en NCAA et ancien scout des Pistons) : « Tu ne seras jamais plus aimé qu’à Detroit ». Cette manière qu’ont les gens de Detroit de réagir et de l’apprécier, il ne ressentira plus jamais ça. Chicago, Detroit… C’est incomparable. »