Derrick Rose désormais en paix avec son départ de Chicago

Invité à participer au Skills Challenge mais obligé de déclarer forfait suite à une douleur aux adducteurs, Derrick Rose sera tout de même à Chicago pendant ce week-end où sa ville natale sera le centre du monde NBA.

Le meneur des Pistons est passé par l’université de Chicago ce jeudi et il signera son livre, co-écrit avec le journaliste Sam Smith, pendant le All-Star week-end. « Je voulais être là, avec mon fils. Je sais que ça peut paraître fou, mais je voulais sentir la fraîcheur de la météo », déclare-t-il, alors que la ville est touchée par un froid glacial et de la neige depuis quelques jours. « Je voulais que les gens ressentent ma présence. »

Apaisé avec Chicago, pas avec sa célébrité

C’est aussi une occasion pour le MVP 2011 de renouer le contact avec sa ville, qu’il a quittée en 2016 suite à son transfert vers New York. Un départ chargé en émotions, avec des larmes, et qui avait fait naître chez le joueur un sentiment de défiance. Il pensait que la ville lui avait « tourné le dos ».

« C’est bien réparé désormais », estime Derrick Rose, en évoquant cette relation. « J’étais dans le dur et quand c’est le cas, on entend tout, on recherche tout et surtout on ressent tout. Je le ressentais ainsi à l’époque, c’était négatif. Mais j’ai changé de vision, j’ai mûri humainement. C’est là que j’ai commence à grandir sur le plan personnel et j’ai changé de caractère. »

Une étape de plus dans le parcours torturé de l’ancienne star des Bulls, qui a vécu une carrière loin d’être linéaire. Entre les hauts, comme son trophée de MVP de saison régulière, et les bas qu’ont été ses blessures. Pour désormais avoir trouvé un certain équilibre, depuis quelques années, à Minnesota puis à Detroit.

« Je lui dirais de faire attention à ce qu’il désire car on ne sait jamais comment ça va tourner », répond le meneur sur ce qu’il dirait à un Derrick Rose âgé de 16 ans. « Plus jeune, j’avais des objectifs un peu fous, mais en vieillissant, j’ai remarqué que je n’étais pas prêt. Je sais que je ne l’étais pas. Je n’étais pas prêt pour un titre. Je le sais car en bougeant, je vois que je peux à peine sortir. Donc que se serait-il passé si j’avais été champion ? Aurais-je été encore davantage enfermé ? Comment aurais-je vécu ? Je déteste vivre avec des limites. Ça me tue quand je vais en vacances et que je vois des gens lambda, un dentiste ou autre, qui peuvent se déplacer librement. Je suis jaloux car, au fond de moi, j’aimerais vivre ça. Mais ça n’est pas possible. »