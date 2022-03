27 mars 2010, Rodrigue Beaubois plante 40 points aux Warriors !

Auteur d’un super mois de mars avec 12.1 points de moyenne, Rodrigue Beaubois avait explosé les compteurs dans une victoire aux Warriors : 40 points à 15/22 dont 9/11 à 3-points, avec en plus 8 rebonds, 3 passes et 3 contres. Le match d’une vie !

Le rookie des Mavs, incandescent dans le premier quart-temps, avait fait des misères à un Monta Ellis qui la veille se classait deuxième meilleur joueur de NBA derrière Kobe Bryant et devant LeBron James, mais aussi à Stephen Curry, auteur de 17 points. L’arrière était allé chercher la barre des 40 points dans le « garbage time » en continuant d’enchaîner les 3-points, et à l’époque, il avait signé la deuxième meilleure marque pour un Français derrière les 55 points de Tony Parker en 2008. Seul Evan Fournier, en janvier 2022, le délogera de cette deuxième place avec 41 points face aux Celtics.

« On le voit à l’entraînement, c’est un scoreur. Il a de l’envergure. Il a un bon shoot et s’il commence à marquer, il devient difficile à contenir car il peut aussi pénétrer. C’était vraiment plaisant de le voir jouer comme ça. C’était un match serré et il a transformé ça en un match d’attaque » analysait à l’époque Dirk Nowitzki, tandis que Rodrigue Beaubois savourait ce qui restera donc son meilleur match en carrière.

« Quand le coach m’a appelé, j’étais juste déterminé à jouer mon jeu et à être agressif. Je voulais juste apporter de l’énergie à l’équipe. Et puis, il y a des soirs comme ça où vous avez l’impression que vous pouvez shooter autant que vous le souhaitez et vous ne manquerez rien ! »

Malheureusement, cette perf’ sera sans lendemain à cause de pépins physiques. C’est finalement en Europe que Beaubois retrouvera le plus haut niveau avec un titre de champion d’Europe en 2021, dix ans après son titre de champion NBA avec Dallas.