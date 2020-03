27 mars 2010 : Rodrigue Beaubois plante 40 points aux Warriors !

Auteur d’un super mois de mars avec 12.1 points de moyenne, Rodrigue Beaubois a explosé les compteurs face aux Warriors : 40 points à 15/22 dont 9/11 à 3-points, avec en plus 8 rebonds, 3 passes et 3 contres. Le match d’une vie !

Le Guadeloupéen, incandescent dans le premier quart-temps, a fait des misères à un Monta Ellis qui la veille se classait deuxième meilleur joueur de NBA derrière Kobe Bryant et devant LeBron James. L’arrière est allé chercher la barre des 40 points dans le « garbage time » en continuant d’enchaîner les 3-points, et c’est la deuxième meilleure marque pour un Français derrière les 55 points de Tony Parker la saison dernière.

« On le voit à l’entraînement, c’est un scoreur. Il a de l’envergure. Il a un bon shoot et s’il commence à marquer, il devient difficile à contenir car il peut aussi pénétrer. C’était vraiment amusant de le voir jouer comme ça. C’était un match serré et il a transformé ça en un match d’attaque » analysait à l’époque Dirk Nowitzki, tandis que Rodrigue Beaubois savourait ce qui restera donc son meilleur match en carrière.

« Quand le coach m’a appelé, j’étais juste déterminé à jouer mon jeu et à être agressif. Je voulais juste apporter de l’énergie à l’équipe. Et puis, il y a des soirs comme ça où vous avez l’impression que vous pouvez shooter autant que vous le souhaitez et vous ne manquerez rien ! »

Les Knicks visent Kobe Bryant

Partout ailleurs, la logique a été respectée : Los Angeles, Utah, Portland et Chicago ont facilement dominé Houston, Washington, New Orleans et New Jersey. Avec un Derrick Rose dans le dur (7 points à 3/12) et un Joakim Noah toujours limité, Jannero Pargo et Taj Gibson ont pris le relais chez les Bulls avec respectivement 27 et 22 points.

La grosse rumeur du jour concerne Kobe Bryant : le président des Knicks, Donnie Walsh, aurait un oeil sur la clause libératoire du « Black Mamba »…

Chicago 106 – 83 New Jersey

Golden State 90 – 111 Dallas

Houston 101 – 109 LA Lakers

New Orleans 101 – 112 Portland

Washington 83 – 107 Utah