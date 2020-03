Les Pistons à nouveau touchés par le coronavirus

Christian Wood n’est pas le seul membre des Pistons à être touché par le coronavirus. Si l’intérieur de Detroit va mieux, malheureusement les nouvelles sont moins bonnes pour un scout, Maury Hanks, dont l’état de santé n’est pas précisé, et surtout un caméraman de la NBA qui officie à la Little Ceasars Arena.

Selon Yahoo! Sports, qui cite l’un de ses proches, ce technicien d’une cinquantaine d’années a été plongé dans le coma ces derniers jours après avoir été hospitalisé le 18 mars dernier. Présent pour la rencontre entre les Pistons et le Jazz du 7 mars dernier, il avait ressenti les premiers symptômes une semaine après la rencontre, et son état de santé s’est donc dégradé cette semaine.

Cette triste nouvelle fragilise un peu plus l’idée d’une reprise de la saison puisque même si la NBA envisage de reprendre à huis clos, pour protéger le public et éviter les contacts entre les spectateurs, il ne faut pas oublier la présence indispensable des techniciens des chaînes de télévision pour la retransmission des matches, et certains sont au contact des joueurs, près du terrain ou dans les vestiaires.