G-League : une compilation survitaminée des plus gros dunks de la saison !

Mine de rien, la G-League se professionnalise de plus en plus chaque année. Réservoir de talents pour la Grande Ligue, les joueurs y sont de plus en plus talentueux, et le spectacle est logiquement de plus en plus souvent au rendez-vous. Une sorte de NCAA 2.0 avec des athlètes encore plus puissants…

La preuve avec cette compilation de plus de sept minutes avec des dunks plus féroces les uns que les autres.

L’un des grands acteurs de ce show est le très prometteur joueur des Suns, Jalen Lecque (19 ans seulement), mais on retrouve également Chimezie Metu des Spurs, le fiston Payton à deux mains dans la marmite ou encore Daniel Gafford, également aperçu en NBA avec les Bulls.

Côté français, Adam Mokoka fait une rapide apparition tandis que le géant Tacko Fall a lui aussi droit à un ou deux highlights… des deux côtés du dunk !