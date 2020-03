Interview Elie Okobo : « J’ai de quoi m’occuper »

La crise liée à la pandémie du coronavirus a mis l’activité du basket entre parenthèses pour une durée indéterminée.

Malgré cela, Elie Okobo continue de travailler, tout en profitant un peu plus de son temps libre que d’habitude, en espérant que la saison reprenne.

Élie Okobo, comment gérez-vous ce contexte si particulier ?

On évite de sortir de chez soi, on fait attention, on reste à la maison et on s’occupe comme on peut, en faisant du sport, en jouant à des jeux vidéo, à regarder des films, des séries, etc. On essaye de s’occuper mais c’est vrai que c’est une période particulière à traverser, un truc que l’on a jamais vécu auparavant. On doit donc s’adapter.

Les consignes de la NBA filtrent dans la presse, sur les conditions de gestion de cette crise, sur les consignes données aux joueurs sur les entraînements par exemple. Le quotidien est bouleversé, complètement modifié…

On doit tout changer, on change notre routine et nos habitudes car on ne peut quasiment plus rien faire en dehors de bosser à la maison sur son corps. On ne peut pas faire de basket comme on le veut, on ne peut pas aller à la salle, on ne peut pas s’entrainer, c’est vraiment particulier. On n’a pas le choix, il faut adapter son quotidien à un nouveau contexte, en faisant notre sport à domicile, et rester prêt physiquement et mentalement pour la reprise potentielle de la saison.

« On travaille à la maison, on se tient prêt à voir ce qu’il va se passer, on doit rester prêt et concentré. Ce ne sont pas des vacances »

Il y a un certain optimisme de votre part sur une possible reprise de la saison après cette crise du coronavirus ?

C’est ce qui se dit, c’est le discours de la NBA mais après je ne sais pas comment cela se passerait. On doit rester patient, et dans tous les cas, il faut se tenir prêt physiquement dans la perceptive d’une reprise de la saison à un moment donné. Il y a une suspension de trente jours, donc maintenant, on doit attendre. On n’a pas vraiment le choix.

La NBA communique très fréquemment avec les franchises. Comment la franchise communique-t-elle avec vous ? Est-ce qu’il y a aussi une communication entre les joueurs ?

Oui, on s’écrit tous les jours. La franchise nous suit de près pour voir et nous demander comment on va, si on a besoin de quelque chose, si on est en bonne santé par exemple. On peut avoir un service via un chef qui nous prépare des repas si besoin, le staff médical est à disposition si on en a besoin. Pour l’instant, nous sommes interdits d’accès à la salle pour s’entraîner, et si on a besoin d’un programme que l’on peut faire à la maison, les préparateurs physiques peuvent nous en mettre un en place. Mes coéquipiers vont bien, on a un groupe où on s’écrit et où on se donne des nouvelles.

La NBA et la franchise semblent tout faire pour que les joueurs restent dans une dynamique positive…

Oui, c’est certain après il faut rester positif et tranquille. On n’a pas vraiment le choix. On ne peut rien faire de plus, on doit juste être patient. On travaille à la maison, on se tient prêt à voir ce qu’il va se passer, on doit rester prêt et concentré. Ce ne sont pas des vacances. On est des compétiteurs, on veut jouer au basket quand on le pourra et jusqu’à nouvel ordre où qu’on nous dise le contraire, la saison n’est pas finie.

Cela fait quasiment dix jours que vous êtes en pause… Le basket vous manque-t-il?

Oui, c’est certain. Le basket me manque. Même après seulement deux jours ça me manquait (sourire). Ça fait bizarre… Le basket, c’est ma vie, c’est ma passion, et c’est vrai qu’à l’heure actuelle on ne peut rien faire et rester chez soi, c’est frustrant. Mais c’est comme ça, c’est pour le bien collectif, et tout ira mieux très bientôt. Mais je ressens clairement un manque, c’est certain.

« Si la saison reprend, il faudra se remettre dans le rythme dans un délai court »

Avez-vous parlé avec les autres Français de la ligue ?

Oui, j’ai parlé avec eux. J’ai eu Rudy (Gobert) après son test et il va bien, il est chez lui à se reposer. J’ai aussi pu échanger avec Frank (Ntilikina), Adam (Mokoka), et Timothé (Luwawu-Cabarrot) entre autres. Ils sont en confinement chez eux, ils sont tranquilles. Ça va bien pour eux et je souhaite que tout le monde aille bien.

En quoi consiste un jour de confinement pour Élie Okobo à Phoenix ?

(Sourire). Il fait beau ici, donc ça aide, c’est sûr. Je profite de mon jardin car je n’ai pas le temps durant la saison. J’ai de quoi m’occuper, avec une table de ping-pong, une piscine, mes jeux vidéo, mes séries… Je m’occupe. J’ai mon jardin pour faire du sport, c’est agréable. Je suis devenu casanier de manière temporaire car je n’ai pas le choix, mais ça fait aussi du bien de pouvoir profiter de chez soi.

Comment anticipe-t-on le scénario d’un possible retour de la NBA, même si cela ne se ferait pas avant juin dans le meilleur des cas ?

On doit rester prêt et continuer à s’entretenir physiquement, car on ne nous a pas dit que la saison s’arrêterait. On a tous en tête que la saison a des chances de reprendre après de longues semaines, donc on doit garder à l’esprit que l’on doit rester en forme et bosser car ça reviendra à un moment donné si tout se passe bien. Ça va être bizarre, c’est clair, mais si la saison reprend, il faudra se remettre dans le rythme dans un délai court, comme si on effectuait une présaison pour un long tournoi.

Propos recueillis à Phoenix