Elton Brand et d’autres employés des Sixers acceptent des diminutions de salaires

Comme les joueurs, les employés à temps plein des franchises NBA vont forcément voir leurs salaires être touchés par l’arrêt imposé suite à l’épidémie du Covid-19, qui a mis la ligue en pause.

Du côté des Sixers, on a ainsi demandé aux employés dont les salaires dépassent 50 000 dollars d’accepter une baisse de salaire pouvant aller jusqu’à 20 %, à partir du 15 avril et jusqu’à fin juin… en espérant une reprise.

Ces baisses n’affecteront pas les droits à la retraite ou les mutuelles santé liés aux contrats de travail.

C’est pour éviter des licenciements secs que le groupe de Joshua Harris, qui possède également l’équipe NHL des New Jersey Devils, a ainsi demandé cet effort financier à ses employés, sur le principe du volontariat, réduisant également leur semaine de travail à quatre jours au lieu de cinq.

« Alors que nous naviguons dans cet environnement COVID-19 en pleine évolution, nous sommes conscients de l’impact à long terme que la suspension des événements et des matchs aura sur notre organisation et notre industrie. Pour nous assurer que nous pouvons continuer à soutenir et à exploiter nos entreprises en ces temps incertains sans réduire nos effectifs, nous demandons à nos employés salariés à plein temps de réduire temporairement leur salaire jusqu’à 20 % et de passer à une semaine de quatre jours. En plus de soutenir notre personnel, nous nous engageons à jouer un rôle permanent dans les efforts de financement pour aider les résidents les plus touchés dans nos villes d’origine. Dans les jours à venir, nous conclurons d’autres partenariats à Philadelphie, Camden et Newark pour aider nos voisins à distribuer de la nourriture et des ressources pendant cette crise de santé publique », explique ainsi le groupe de Joshua Harris dans un communiqué.

Le président Chris Heck et le GM Elton Brand font partie de ceux qui ont accepté cette baisse de 20 % de son salaire.