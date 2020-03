Les salaires des joueurs NBA suspendus à partir du 15 avril ?

Selon ESPN, les salaires des joueurs NBA seront encore payés en totalité le 1er avril. Par contre, la ligue et les propriétaires envisagent de suspendre le versement du 15 avril, et les suivants, en utilisant la clause de « force majeure » présente dans l’accord collectif.

Alors que les conséquences financières de l’épidémie de Covid-19 s’annoncent colossales (sans compter les playoffs, les pertes en termes de ventes de tickets sont estimées à 690 millions de dollars pour la fin de saison, alors que le scénario le plus optimiste d’un simple report de la fin de saison de deux mois engendrerait déjà 1.2 milliard de dollars de pertes), la NBA doit trouver quelques leviers pour s’assurer un peu de flexibilité financière.

La clause de « force majeure » permet ainsi à la ligue et aux propriétaires d’annuler 1,08% du salaire d’un joueur pour chaque match non disputé à cause d’une guerre, d’une catastrophe naturelle ou d’une pandémie. Ce ratio est calculé sur le fait qu’en moyenne, un joueur peut disputer chaque saison 92.6 matchs, avec cinq matchs de présaison, 82 matchs de saison régulière et 5.6 matchs de playoffs. Et 1/92.6 = 1,08 % !

Mais ne vous inquiétez pas trop, puisqu’avec les paiements complets du 1er avril, la plupart des joueurs auront reçu 90% de leur salaire annuel, et même les plus gros salaires ne perdront que quelques millions de dollars.