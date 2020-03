Le syndicat des joueurs s’inquiète d’une clause permettant aux propriétaires de suspendre les salaires

Le syndicat des joueurs et la NBA se sont entretenus sur les modalités du versement du salaire des joueurs, prévu ce 15 mars, et la ligue a annoncé que les joueurs seraient payés malgré l’arrêt de la saison régulière. Certains joueurs avaient contacté leur syndicat pour exprimer leur inquiétude, et ils peuvent donc être rassurés.

En revanche, ça reste très flou sur la suite si la suspension devait se prolonger, voire même si la saison ne devait pas reprendre. Selon ESPN, le syndicat des joueurs s’inquiète en effet d’une clause de « force majeure » présente dans l’accord collectif, qui concerne les catastrophes naturelles, les guerres et les épidémies, le coronavirus entrant évidemment dans cette catégorie. Une clause qui permettrait aux propriétaires de ne plus payer leurs joueurs.

Pour l’instant, la NBA et les propriétaires n’ont pas évoqué le sujet, parce qu’ils restent persuadés que la compétition pourra reprendre dans 30 jours, avec des playoffs qui se termineraient au milieu de l’été. Mais le syndicat des joueurs veut rappeler à ses membres que l’option existe, pour éviter toute surprise…

Le prochain versement de salaire est prévu le 15 avril. D’ici là, on saura sans doute si la NBA reprend ou pas.

En parallèle, The Athletic révèle que la NBA et le syndicat des joueurs négocient la mise en place d’un moratoire pendant cette suspension d’activité. Le but serait d’éviter tout transfert, rupture de contrat ou même signatures de joueurs. Ce serait valable jusqu’au 10 avril.