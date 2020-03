Un duo Paschall – Green sous les panneaux l’an prochain à Golden State ?

S’il y a au moins une satisfaction dans la saison très compliquée des Warriors, c’est bien Eric Paschall.

L’ancien de Villanova a certes pris le « Rookie Wall », mais il a été l’un des meilleurs joueurs de Steve Kerr, avec ses 14.0 points, 4.6 rebonds et 2.1 passes décisives de moyenne, à 49.7 % de réussite.

« Eric Paschall a l’air d’un gars, avec sa force physique, sa puissance, sa confiance en attaque… Il a l’air d’un gars qu’on peut dès maintenant lancer dans un match de playoffs et qui peut tenir le coup », confirme le coach à The Athletic. « Et c’est une des façons dont on regarde les joueurs et la ligue, lorsqu’on observe les deux meilleures équipes s’affronter, ou un match de playoffs, on se demande s’il peut être sur le terrain ? Avec Eric, la réponse est un grand oui. Et c’est enthousiasmant. »

Évidemment, il y a encore beaucoup de travail, notamment au niveau du tir à 3-points, avec son 28.7 % de réussite cette saison, mais sa polyvalence défensive est intéressante pour le rebond attendu des Warriors.

La question, c’est plutôt de savoir à quel poste Eric Paschall sera utilisé. Parfois utilisé comme ailier face aux manques du groupe de la Baie, le rookie est beaucoup plus à l’aise au poste d’ailier fort, à défendre sur des joueurs moins rapides. Sauf que c’est aussi le poste d’un certain Draymond Green…

Profiter de l’extinction des grands pivots

« Je ne pense pas que ce soit vraiment un gros problème parce que si Draymond est sur le terrain, il garde juste qui il veut, parce qu’il est tellement bon », continue Steve Kerr. « Et si nous décidons de le faire jouer pivot et Eric ailier fort, nous aurons beaucoup de shooteurs à côté de ces gars et de leurs qualités de créateur. Je pense que c’est une combinaison qui pourrait fonctionner. Il ne fait aucun doute qu’Eric est meilleur au poste d’ailier fort qu’au poste d’ailier, il est plus à l’aise à cette place. Il y a des moyens d’intégrer cela dans ce que nous allons faire l’année prochaine et il y a aussi des choses que nous pouvons faire pour l’aider à s’améliorer afin qu’il puisse jouer ailier ».

Kevon Looney toujours aussi fragile, le duo Paschall – Green pourrait donc bien être la doublette titulaire des Warriors sous le cercle l’an prochain.

Draymond Green pivot, c’était la recette secrète du fameux « cinq de la mort » des Warriors lors de leur règne, une recette que Steve Kerr utilisait à dose homéopathique. Sauf que les choses vont très vite en NBA…

« J’ai toujours fait très attention ces cinq ou six dernières années à ne pas le faire jouer trop de minutes comme pivot », conclut l’entraîneur au sujet de Draymond Green. « Mais je pense que la ligue a changé de manière assez spectaculaire et je vois bien qu’il est plus facile de le faire jouer pivot. Je ne pense pas que cela pose problème. Il faut toujours un effectif qui vous permette de faire face aux grands pivots qui sont là et nous allons absolument nous en occuper. Mais d’un match à l’autre, Draymond n’aura vraiment pas de problème à garder les pivots des autres équipes. Parce que les grands, les très grands, sont quasiment une espèce disparue ».