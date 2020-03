Trois semaines d’absence pour Kevon Looney, la grippe pour Stephen Curry

Cette saison, Kevon Looney n’est pas épargné. Le pivot des Warriors n’a disputé que 20 matches et son mois de mars est déjà terminé ou presque.



La franchise a communiqué sur sa blessure à la hanche, qui lui a coûté les trois derniers matches et va le priver des trois prochaines semaines de compétition. Retour donc dans les derniers jours de mars ou début avril.

Les Warriors ont également annoncé que Stephen Curry, absent contre les Sixers, souffrait d’une grippe saisonnière et non du coronavirus.

« J’étais avec lui à l’entraînement et il va bien », a rassuré Steve Kerr pour ESPN. « Il était malade et comme son fils l’a été aussi, il l’a probablement attrapé ainsi. Les médecins l’ont examiné et il a une simple grippe. »

Enfin, bonne nouvelle pour le coach des Warriors, Draymond Green devrait faire son retour mardi soir contre les Clippers, après cinq matches manqués suite à une douleur au genou gauche.