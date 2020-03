Décès de Borislav Stankovic, l’homme du rapprochement FIBA – NBA

Si la NBA a perdu un dirigeant essentiel dans sa réussite avec David Stern, disparu le 1er janvier dernier, la FIBA mais également la NBA ont perdu un autre visionnaire en la personne de Borislav Stankovic, décédé à 94 ans ce 20 mars.

Son nom est moins populaire que celui de David Stern, mais Borislac Stankovic a tout simplement imaginé la légendaire « Dream Team » presque vingt ans avant son apparition à Barcelone en 1992.

Pourtant, avec son diplôme de vétérinaire et son travail dans l’univers alimentaire, rien ne semblait destiner cet homme né en 1925 à révolutionner le monde du sport. Mais cet ancien professionnel (36 sélections avec la Yougoslavie) l’a fait, en débarquant aux États-Unis en janvier 1974.

Il y dépose ses valises pour une mission de la FIBA : étudier le basket américain. Rapidement, il est saisi par le niveau de jeu et émerveillé par les stars de la NCAA, comme Bill Walton, et de la NBA : Oscar Robertson, Jerry West, Walt Frazier ou encore Pete Maravich.

Émerveillé par les stars américaines, il veut les voir aux Jeux olympiques

Et alors que les Soviétiques viennent tout juste de briser l’hégémonie américaine aux Jeux olympiques en 1972 (dans des conditions restées célèbres et houleuses), il ne comprend pas que la compétition la plus prestigieuse du monde refuse les professionnels de la NBA alors que les Soviétiques ont, eux, à disposition leurs meilleurs joueurs.

« C’est l’hypocrisie qui m’a frappé », racontait-il dans le livre Dream Team de Jack McCallum. « Je voyais aussi l’aspect pratique : mon objectif, c’était de renforcer le basket, de le faire grandir et là, il y avait une séparation. C’était, pour moi, impossible à tolérer. »

Quant il revient de son voyage aux États-Unis, il soumet alors l’idée à ses supérieurs. Il faut casser cette règle. Mais il est seul dans son combat, les instances ne montrant aucune volonté de faire évoluer les choses. Même s’il devient secrétaire sénéral de la FIBA en 1976, un poste qu’il gardera jusqu’en 2002, finalement son désir de voir les stars de la NBA sous la bannière olympique ne prendra forme qu’en 1992 avec la « Dream Team » de Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird.

Mais le journaliste Jack McCallum le souligne bien dans son ouvrage : ce moment et cette équipe de rêve ne sont ni le produit du travail de la NBA ni celui de David Stern, mais bien de Borislav Stankovic. Avant l’apogée de son œuvre et cette aventure mythique de Barcelone, il avait été intronisé au Hall of Fame en 1991.