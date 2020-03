Nike : la PG4 passe en mode Chicago Bulls

Noir. Rouge. Black. Red. Bred. Le coloris emblématique des modèles basket Nike et Jordan est de retour, cette fois sur la signature de Paul George. Le résultat est toujours aussi impeccable.

On se retrouve de nouveau plongés aux grandes heures des Bulls en playoffs, quand cette teinte était celle qui accompagnait « His Airness » vers ses plus grands succès.

Cette déclinaison très réussie de la PG4, qui est par ailleurs redoutable sur le terrain, devrait être disponible à partir du 4 avril, pour 120 euros.

