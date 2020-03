Tomas Satoransky aimerait que la fin de saison soit annulée pour rentrer en République tchèque

Si les États-Unis ont quelques jours de retard sur l’Europe au niveau de la propagation de l’épidémie de COVID-19 – ou du moins de la prise de conscience – la Californie est tout de même devenue cette nuit le premier Etat placé en confinement, et les mesures se multiplient un peu partout. Et comme en Europe, au fil de ces dernières semaines, les gens aimeraient quitter les grandes villes pour rentrer voir leur famille. C’est le cas de Tomas Satoransky à Chicago, dans l’Illinois, un des États les plus touchés avec plus de 400 cas recensés, et 4 morts.

« Ce n’est pas plaisant du tout d’être ici à regarder les propriétaires et les franchises essayer de finir la saison pour ne pas perdre d’argent » explique-t-il dans une interview au média tchèque Nova Sport, traduite par le Daily Herald. « C’est vraiment déplaisant parce que nous, – moi, ma femme et notre fille -, aimerions partir en République Tchèque. »

« Moi, je vois la saison être annulée, mais ça ne dépend pas de moi » explique-t-il, alors que les Bulls n’ont plus rien à jouer. Mais pour l’instant, la NBA élabore le plus de scénarios possibles pour, à l’inverse, terminer la campagne. Comme tout le monde, le meneur de jeu des Bulls doit prendre son mal en patience. « On a des exercices à faire à la maison. Évidemment, j’essaie de garder la forme. Pas seulement parce que la saison est à l’arrêt, mais parce que je n’aime pas ne rien faire. J’essaie de suivre un plan. »

« On sent que les gens ne prennent pas tout ça au sérieux »

Entre deux séances, il prend des nouvelles de son pays natal, où l’on recense près de 500 personnes contaminées par le COVID-19, mais encore aucun décès. « On essaie de communiquer avec la maison, de voir comment est la situation en République tchèque. On essaie de suivre ça sur Internet et sur les réseaux sociaux. » Avec angoisse.

« Quand je regarde par la fenêtre, ce n’est pas pareil qu’en République Tchèque. Il y a moins de gens dans la rue, c’est sûr. Tous les bars et restaurants sont fermés, mais il y a toujours beaucoup de monde sur les trottoirs, des gens qui promènent leurs chiens, des enfants qui jouent dehors. On sent que les gens ne prennent pas tout ça au sérieux et on n’en voit pas beaucoup avec des masques. C’est une des choses qui nous rend nerveux. »

Malheureusement pour la famille Satoransky, il vaut mieux, pour sa santé, rester à Chicago et observer ça bien au chaud que d’entamer un voyage vers la République tchèque.