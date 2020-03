En 2005, un match de charité avait été joué afin de lever des fonds pour les victimes de l’ouragan Katrina

Ce ne sont pas seulement les fans de basket et de NBA, mais bien tous les amateurs de sport qui se retrouvent en manque depuis une grosse semaine après la suspension les unes après les autres des compétitions sportives, coronavirus oblige.

Adam Silver vient d’évoquer cette situation exceptionnelle en parlant de « l’impact sur l’état d’esprit national de l’absence de programmes sportifs à la télévision ». Pour y remédier, il cherche des solutions et a glissé l’idée de jouer des matches à huis clos et d’une possible « gigantesque collecte de fonds » pour créer une diversion, nécessaire à tous en ces temps difficiles.

L’idée de jouer un match de gala pour lever des fonds a déjà existé en NBA, même si les circonstances étaient bien différentes. C’était le 11 septembre 2005, pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Katrina, qui avait fait plus de 1 800 morts et détruit une grande partie de la Nouvelle-Orléans.

Un All-Star Game en septembre

Kenny Smith, le consultant de TNT, avait alors eu l’idée d’organiser une rencontre caritative avec les stars de l’époque, toutes réunies au Toyota Center de Houston. Kobe Bryant, Tracy McGrady, Kevin Garnett, Amar’e Stoudemire, Dwyane Wade ou encore LeBron James étaient présents et avaient chacun fait un don.

« La seule raison pour laquelle je suis ici, c’est pour les gens de New Orleans », avait expliqué Kevin Garnett. « Je n’ai aucune autre raison d’être là. Notre présence est importante, non seulement en tant que joueur de basket mais en tant que modèle. »

La rencontre avait été diffusée sur TNT et plus d’un million de dollars avait été récupéré avec les différents dons des joueurs. Sans oublier les biens alimentaires ou autres (vêtements, produits hygiéniques et de première nécessité) distribués avant le match.

« Ce match, c’est pour montrer notre soutien et notre solidarité vers ceux qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle », expliquait Kenny Smith à ESPN. « Nous, les athlètes professionnels, sommes des privilégiés et c’est une manière de pouvoir aider. »

Bien évidemment, ce All-Star Game improvisé n’avait aucun intérêt sportif, malgré quelques actions spectaculaires notables, si ce n’est de faire plaisir aux 11 416 spectateurs et aux victimes de l’ouragan. L’essentiel était ailleurs et ce fut une bonne occasion de voir parmi les meilleurs joueurs du monde ensemble sur un parquet en septembre.