La NBA à l’arrêt : Kyle Korver se souvient de 2011

Le contexte et la temporalité n’ont pas grand chose à voir bien sûr. Mais Kyle Korver, comme d’autres, a cette particularité d’avoir été membre d’une équipe aux fortes ambitions au moment où la ligue a dû fermer ses portes. Que ce soit cette année avec les Bucks, qui surfaient sur la ligue jusqu’à cette suspension. Ou avec les Bulls durant la saison 2011-2012, dont le démarrage a été retardé par le dernier « lockout ».

Déjà à l’époque, c’est la grande inconnue. Durant ces longs mois de négociations salariales, les joueurs n’ont pas accès aux salles d’entraînement. Chacun doit se préparer de son côté. « Je m’entraînais dur et j’étais assez stressé, » se souvient Kyle Korver sur Yahoo! Sports. « J’avais une hernie. Tu ne sais pas si tu t’entraînes suffisamment dur. Est-ce que tu seras préparé ? Quand est-ce que cette saison va démarrer ? Tu essaies de profiter de ce moment mais ce ne sont pas comme des vacances. Il faut être prêt à tout moment, au cas où. »

Le shooteur évolue à l’époque chez des Bulls qui entendent encore jouer les premiers rôles. Quelques mois plus tôt, Chicago a terminé avec le meilleur bilan de ligue (62 victoires). Guidés par le plus jeune MVP de l’histoire, Derrick Rose, ils ont échoué à un tour des Finales NBA, en s’inclinant en cinq manches face au Heat.

Malgré une saison écourtée, qui ne démarre finalement que fin décembre, Chicago parvient à finir de nouveau avec le meilleur bilan de la ligue. Mais à quel prix… « Le calendrier cette année-là était stupide, » qualifie le sosie d’Ashton Kutcher. « On a joué 66 matches en 90 jours en gros (ndlr : plutôt 120 jours environ). Ça a été mauvais pour notre équipe. »

Repartir de zéro

Mauvais car Chicago ne va pas être épargné par les blessures, à commencer par Derrick Rose qui démarre, cette année-là, les longs et fréquents séjours à l’infirmerie. Limité à 39 matches en saison régulière, le meneur se blesse gravement au genou dès le premier match du premier tour face aux 76ers. Sa sortie, couplée à l’entorse de Joakim Noah, va condamner Chicago à une élimination prématurée. « On avait une grande équipe mais on a manqué de jus », estime Kyle Korver.

Quel scénario pour Kyle Korver et les Bucks dans les semaines ou mois à venir ? « Il y a encore plus d’incertitudes que durant cette année de « lockout ». Ce n’est jamais arrivé. La réalité est qu’on va probablement revenir, peut-être jouer quelques matches, peut-être pas, puis ce seront les playoffs. »

Dans tous les cas, ce coup d’arrêt ne sera pas sans conséquence pour les écuries NBA, dont les Bucks : « On était vraiment dans un bon élan collectif. Après le « All-Star Break », on avait en tête de monter en puissance et d’être plus concentrés. Nous avons des aspirations de titre. Et maintenant, on repart de zéro. Ça nous rajoute de l’incertitude. Il est évident que la santé de chacun, pas seulement la nôtre mais partout dans le monde, est le plus important. C’est une sorte d’état mental intéressant. »