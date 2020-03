Comment Tony Allen a relancé Josh Jackson

En janvier, on apprenait que Tony Allen avait été recruté par les Grizzlies pour s’occuper du développement des joueurs dans leur équipe de G-League, les « Hustle ». Puis, fin février, l’ancien arrière a été nommé ambassadeur pour la franchise, en compagnie notamment de Zach Randolph, pour les publicités ou les événements caritatifs.

Mais c’est sa troisième mission qui est la plus intéressante et celle qui a le plus porté ses fruits depuis : devenir le mentor de Josh Jackson.

L’ailier a du talent, mais son comportement handicape ses performances et les Grizzlies avaient donc décidé de le rétrograder en G-League. Une situation pas banale pour un ancien numéro 4 de la Draft, en 2017. Il lui fallait un électrochoc pour réagir et un ancien joueur comme Tony Allen représentait un parfait profil pour un tel défi.

« Quand j’ai vu que Josh Jackson était en G-League, j’étais très surpris », raconte-t-il à The Athletic. « Les Grizzlies peuvent le faire jouer, et je me demandais ce qu’il faisait ici. »

« Josh Jackson sera mon petit frère »

L’idée des Grizzlies était donc de relancer Josh Jackson par l’antichambre de la NBA. L’ancien des Suns se rachète une virginité, se remet en forme mentalement et physiquement pour ensuite rejoindre le groupe. Avec Tony Allen en soutien, et non en coach.

« Je lui ai fait savoir qu’il n’avait pas à être ici », poursuit l’ancien chien de garde de Memphis. « Très souvent, le petit frère ne veut pas écouter son grand frère car ce dernier dit la vérité. Voilà comment j’ai abordé cette situation. Je vais lui crier dessus comme sur un petit frère. Je peux parler de ça car je le vis : mon petit frère, encore aujourd’hui, déteste m’entendre parler et dire les choses justes. Jackson sera mon petit frère. »

Appuyant sur la préparation, Tony Allen a réussi à remettre en bonne forme Josh Jackson, qui n’est pas aussi têtu qu’un petit frère visiblement. De retour avec les Grizzlies fin janvier, l’ailier est monté en puissance et depuis le All-Star Game, il tournait à 13.3 points de moyenne en sortie de banc. Il a même affiché plus de dix points sur cinq matches de suite. Toujours avec Tony Allen dans les parages, présent par texto après chaque rencontre.

« On peut toujours se voir et parler », livre Josh Jackson. « Je peux lui dire si je ne me sens pas bien, ce que j’aime ou non, et lui me fait les mêmes remarques. On arrive à se comprendre et notre communication m’aide. »

La suspension de la saison est venue mettre un coup d’arrêt à la progression de Josh Jackson, mais Tony Allen a lui déjà fait ses preuves en terme de développement des joueurs. Le premier pari des Grizzlies est donc gagné.