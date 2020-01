Tony Allen de retour dans un rôle d’assistant à Memphis, en G-League

On peut difficilement faire mariage plus fort. Le Commercial Appeal nous apprend ainsi que Tony Allen va rejoindre les Memphis Hustle dans un rôle d’assistant.

Comme l’ancien arrière des Grizzlies a symbolisé l’intensité, la défense et la lutte, en clair le fameux « Grit & Grind », chez les Grizzlies pendant plusieurs saisons, il sera à son aise dans une franchise nommée « Hustle ». Il sera en charge du développement des joueurs. Mercredi, l’ancien des Celtics était présent à l’entraînement.

« Tony nous a approché et nous a parlé », raconte le coach des Grizzlies, Taylor Jenkins, en évoquant une discussion du début de saison. « Clairement, il est passionné par cette franchise et il voulait redonner tout ça. On a essayé de lui trouver une opportunité. Il est passionné par le travail avec les joueurs, pour aider les jeunes et c’est un excellent pédagogue. Donc les Hustle c’est un bon chemin pour lui. »

Si la greffe en G-League prend bien, il ne serait donc pas impossible de voir un jour Tony Allen intégrer les Grizzlies, où son maillot sera prochainement retiré.