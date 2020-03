L’interview décalée de Vincent Poirier

Privé de temps de jeu chez les Celtics, Vincent Poirier s’est récemment entretenu avec Basket USA sur cette saison d’adaptation plus compliquée que prévu. Après avoir fait quelques apparitions en G-League pour garder la forme avant la suspension de la saison, Poirier a également accepté de se prêter à notre interview décalée.

« J’aime bien la vibe à Dallas »

Votre ville NBA préférée ?

Dallas. J’y suis allé plusieurs fois déjà [c’est le siège de son agence ComSport, ndlr]. J’aime bien la vibe.

Un appel du pied aux Mavs ?

Non, même pas. Vraiment pour la ville.

Votre salle NBA préférée ?

Le TD Garden.

Et en Europe ?

Celle du Baskonia.

Vos chaussures préférées ?

Hors basket, Louboutin. Et basket, j’aime bien les Jordan 34, les nouvelles.

« J’aime les nouvelles technologies »

Votre plat préféré ?

Des pâtes au champignons avec du poulet frit. [C’est précis !] C’est ma meuf qui fait ça [rires].

Qu’est-ce qui vous manque le plus de la France, pour ce qui est de la nourriture justement ?

Tout ce qui est boulangerie. Le pain, les baguettes, les croissants. On retrouve pas ça ici…

Votre film préféré ?

Je suis une légende, avec Will Smith. C’est un gars qui est dans un monde apocalyptique avec des zombies et il survit, il trouve des gens. Je kiffe bien les films de zombie.

Votre jeu vidéo préféré ?

Call of Duty. J’ai toujours aimé. [Pas de vieilles consoles ?] Non, j’aime les nouvelles technologies.

Votre livre préféré ?

En ce moment, je suis en train de lire la biographie de Zidane, j’aime bien.

« J’invite Ronaldinho pour parler du PSG et faire une grosse soirée »

Du tac au tac (ou presque)

Cheeseburger ou jambon beurre ? Cheeseburger.

Dunk ou contre ? Dunk.

Fromage ou dessert ? Dessert.

50 points ou Triple double ? Ahhh, triple double.

Magic ou Bird ? Bird, [Pour le côté Celtic ?] Oui, aussi. [Est-ce une obligation contractuelle ?] Non, non [rires].

Jordan ou Kobe ? C’est dur mais plus Kobe, c’est ma génération, je l’ai vu jouer. Jordan, je l’ai pas vu jouer vraiment.

Voyage dans le temps : où et quand ? Je retourne en Espoirs avec mes potes. Je retourne dans mes années Espoir. Mes meilleures années. A Paris Levallois.

Trois personnes pour dîner ? Ronaldinho pour parler du PSG et faire une grosse soirée [rires]. On va dire Beyonce pour mettre un peu de funk. Et LeBron pour mélanger.

Trois choses pour une île déserte ? Je ramène ma Play, mon chien. Oui, celui qui est encore en France. Et on va dire un briquet, au cas où.

Propos recueillis à Portland