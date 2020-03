Kareem Abdul-Jabbar remercie la NBA d’avoir provoqué un déclic

Légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar s’est exprimé à travers une tribune publiée dans « The Guardian » pour souligner le rôle de la NBA dans sa volonté d’endiguer le virus du Covid-19, en ayant rapidement pris la décision de suspendre la saison. Un discours plein de bon sens qui avait aussi pour but d’envoyer quelques tacles bien placés à Donald Trump et son administration, coupables d’avoir fait preuve de légèreté depuis le début de l’épidémie.

« Si certains fans enragés et les habituels scientifiques improvisés mal informés peuvent se plaindre, la plupart des autres reconnaissent qu’il s’agissait d’une mesure audacieuse et nécessaire pour protéger les joueurs, les fans et le pays », a-t-il ainsi écrit, glissant que tout autre décision aurait été une « march madness » (« une folie de mars », en référence au tournoi de fin de saison universitaire du même nom, également annulé).

Donald Trump dans le viseur

Kareem Abdul-Jabbar remercie ainsi la NBA d’avoir pris une sage décision et de ne pas avoir attendu un ordre du gouvernement américain qui semble pour l’instant minimiser la situation à l’image d’un Donald Trump prêt à serrer la première pogne qui se présente devant lui.

« Ce qui rend les actions de la NBA et d’autres sports si importantes, c’est qu’ils le font volontairement, sans coercition de la part du gouvernement fédéral. Ils auraient pu traîner les pieds – comme l’a fait le gouvernement fédéral – et dépouiller son public jusqu’au dernier dollar avant de fermer leurs portes. Mais ils ont fait passer la santé publique avant l’intérêt personnel, ce que l’administration Trump ne peut pas dire. Ils donnent l’exemple, ce que Trump n’a pas fait lui-même ».

Kareem Abdul-Jabbar ne s’est pas privé de rappeler les manquements de Donald Trump et son administration, à tous les niveaux, depuis le début de la crise du Covid-19. Et de terminer son texte par une dernière punchline de choix.

« Merci donc à la NBA, à la NCAA, à la NHL, à la MLB et à toutes les autres organisations qui ont placé le bien-être public au-dessus de leur propre gain monétaire. Je n’aurais jamais pensé voir le jour où les grandes entreprises agiraient de manière plus patriotique et désintéressée qu’une administration présidentielle ».