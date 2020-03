Le 13 mars 2009, LeBron James renversait Sacramento avec 51 points

Ce n’était pas son premier match à plus de 50 points, ce n’était pas un grand rendez-vous, mais cette rencontre qui a eu lieu il y a 11 ans jour pour jour occupe une belle place dans le CV du « King » grâce à un scénario renversant.

Les Cavaliers ont ce 13 mars 2009 l’occasion de valider leur titre de champion de la division « Central », contre des Kings qui terminent la pire saison de leur histoire – 17 victoires pour 65 défaites. Ce sont pourtant eux qui mènent après trois quart-temps, et assez largement : 98-84.

Mais LeBron James ne porte pas les Cavs au sommet de la conférence Est pour rien : le n°23 se fâche et passe 16 points dans la dernière période à son adversaire en ramenant son équipe dans le match, alors que Mike Brown est expulsé pour avoir fait savoir un peu trop bruyamment aux arbitres que son meilleur joueur se faisait bousculer.

Alors que Cleveland est toujours menée à 30 secondes de la fin et que Bobby Jackson a la balle en main, LeBron James intercepte une passe pour Kevin Martin et provoque la faute. Il marque un lancer sur deux et arrache la prolongation. Il y marque ensuite 6 points de plus, pour atteindre les 51 unités, avec un 2+1 sur une énième faute des Kings, et un « dagger » à 3-points.

C’est le 8e de ses 16 matchs à plus de 50 points en carrière, et il file directement vers son premier titre de MVP.