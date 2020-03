NCAA : les plus grandes conférences annulent leur tournoi

La NBA a montré la voie, et les suspensions ou annulations des plus grandes compétitions sportives s’enchaînent. Tennis, Formule 1, football… mais aussi NCAA. Les cinq plus grandes conférences, surnommées Power 5, ont décidé d’annuler leur tournoi. Il s’agit donc de l’ACC, la Big Ten, la Big 12, la SEC et Pac-12.

D’autres conférences en ont fait de même comme l’American, l’Atlantic 10, la Conference USA, la MAC et WAC. Quant à la Big East, elle a pris sa décision à la mi-temps du match entre St. John’s et Creighton. Seules la MAAC et la MEAC, à 18h00, n’avaient pas encore donné leur réponse.

Ce qui signifie que le tournoi NCAA, qui doit se jouer à huis clos, s’appuiera sur un « bracket » basé uniquement sur les résultats en saison régulière. Sauf report, le tournoi NCAA doit se tenir du 17 mars au 6 avril, avec un Final Four prévu à Atlanta.

Mais des équipes pourraient manquer à l’appel puisque les universités de Kansas et de Duke ont annoncé la fin des déplacements de leurs équipes jusqu’à nouvel ordre…

Il semble ainsi très, très difficile de voir la « March Madness » se dérouler dans ces conditions.