Les Wizards se mettent en quarantaine pour les prochains jours

Contrairement aux Cavaliers, aux Pistons, aux Raptors, aux Celtics et aux Knicks, les Wizards ne font pas partie des équipes mises en « quatorzaine », leur match face à Utah remontant au 29 février.

Mais du côté de Washington, on ne souhaite pas prendre de risque et la franchise annonce que tous les joueurs, entraîneurs et membres du staff sont ainsi à l’isolement pour les trois ou quatre prochains jours. Ceux qui développeront des symptômes proches de ceux de la grippe seront testés pour le coronavirus.

Le risque est minime puisque Ian Mahinmi et les Wizards ont croisé la route de Rudy Gobert il y a près de deux semaines, mais ils ont aussi joué les Knicks le 10 mars, qui avaient eux joué Utah le 5.