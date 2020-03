Le MVP de la nuit : Boban Marjanovic, remède à la mélancolie

Il y aura un avant et un après 11 mars 2020 en NBA, le jour où la ligue s’est arrêtée à cause du coronavirus. Quand l’annonce a été faite, Mavericks et Nuggets s’affrontaient dans un duel serré du côté de Dallas. Il restait un quart-temps et demi à jouer.

Les officiels ayant décidé de continuer ce match qui pourrait être le dernier de la saison 2019-2020, les joueurs sont revenus sur le terrain comme si de rien n’était, pour les fans. Pas dupes, ces derniers ont compris aussi que cette rencontre était sans doute la dernière avant longtemps, et qu’ils ne pourraient peut-être pas goûter au bonheur de revoir leur équipe en playoffs, quatre ans après leur dernière participation. Ils ont donc décidé de faire du quatrième quart-temps une fête. Et ne pouvaient rêver mieux que Boban Marjanovic pour faire le show.

Le meilleur Serbe sur le terrain

Le pivot, titulaire en l’absence de Kristaps Porzingis, avait jusque-là livré une belle bataille avec son compatriote serbe Nikola Jokic, mais il a pris une autre dimension dans le quatrième quart-temps. Une scène en deux actes : il a d’abord enchaîné huit points pour en donner autant d’avance aux siens, alors qu’ils étaient menés d’une longueur avant ce dernier quart.

Sorti se reposer, il a vu Jamal Murray enfiler cinq points pour remettre Denver dans le droit chemin. Rick Carlisle a alors relancé son joker après 45 secondes de repos, pour qu’il aille inscrire huit nouveaux points, dans une ambiance de feu, et plier le match à lui tout seul. « Je ne sais pas quoi dire sur Boban, il s’est accroché du début à la fin » soulignait son entraîneur après le match.

Se rendant indispensable contre une défense de Denver impuissante, il a donc marqué 16 de ses 31 points dans la dernière période, à 12/20 aux tirs au total, en prenant 17 rebonds.

Une performance XXL qui a donné le sourire aux fans de Dallas, et c’était l’essentiel hier soir.