Le Heat tombe dans le piège des Hornets

Dépendant de Jimmy Butler depuis quelques rencontres, le Heat peut compter sur Bam Adebayo dans ce début de match. Le poste 4 All-Star est à la création comme à son habitude mais il se montre aussi à son avantage au scoring. Dans le sillage de « Bam », les Floridiens se baladent littéralement face à une équipe des Hornets qui semble être venue du côté de la Floride pour du tourisme. Passe ratées, mauvaise sélection de tirs, aucune communication en défense, les coéquipiers de Devonte’ Graham sont absents des débats (22-11).

Les rotations effectuées par James Borrego ne permettent pas à Charlotte de revenir dans ce match, bien au contraire. Kendrick Nunn, Derrick Jones Jr et Duncan Robinson scorent à 3-points et Andre Iguodala fluidifie le jeu du Heat dès qu’il a la balle dans les mains. Douze minutes catastrophiques pour les Hornets (40-22).

Et le Heat s’écroule…

Alors que les fans de Miami se préparent à vivre une soirée des plus tranquilles, le début de second acte du Heat est cauchemardesque. Plus aucune intensité défensive n’est mise par les coéquipiers de Goran Dragic. En moins de 4 minutes, ils ont redonné confiance à leurs adversaires qui, portés par Miles Bridges, leur infligent un 10-0 (40-32).

La salle est silencieuse pendant que Charlotte continue sa folle remontée. PJ Washington prend ses responsabilités mais c’est surtout, Bridges qui s’occupe de tout (41-37). Le retour d’Adebayo doit permettre au Heat de retrouver son jeu mais le mal est fait. Miami n’y arrive plus et sans Butler, personne n’est en mesure d’endosser le rôle de pompier.

A l’inverse, Graham ne se pose plus de questions. Il profite de la défense hasardeuse de ses vis-à-vis pour marquer à 3-points comme bon lui semble. Surtout le Heat continue de plonger vers le néant (49-47). La détermination d’Adebayo ne change rien, son équipe s’est arrêtée de jouer au plus mauvais des moments. Miami vient d’encaisser un terrible 37-11 dans ce second quart-temps (59-51).

Du très grand Graham

Est-ce Erik Spoelstra aura trouvé les mots à la pause pour relancer ses hommes ? En tout cas, les Hornets continuent de leur poser quelques soucis en attaque. Habituellement, c’est le Heat qui contrôle le rythme des rencontres et notamment grâce à sa grosse défense. Mais ce soir, ils sont incapables d’enchaîner les stops défensifs. Personne n’est en mesure de mettre sous silence Graham. Ce dernier se balade en attaque, et il marque ou fait marquer sans le moindre problème (81-66).

C’est un désastre pour le Heat qui tente de s’en remettre à son duo Adebayo/Crowder. Mais malgré le small ball, Miami n’arrive pas à recoller au score dans ce 3e quart temps. Il reste 12 minutes et les locaux se dirigent tout droit vers une énorme déception (87-77).

Miami donne tout pour revenir dans ce match, mais les Floridiens se précipitent en attaque. Surtout, les shooteurs maison, habitués à rentrer des tirs importants ne sont pas dans leur assiette ce soir. Charlotte fait le dos rond et Graham encore lui score des points importants pour son équipe (95-87). Il est l’homme à tout faire de cette équipe des Hornets qui montre ce soir de très belles choses. Les tirs primés de Nunn auraient pu faire douter Charlotte, mais à chaque fois que Miami essaie de revenir à deux possessions, Graham se charge d’inscrire le panier qui assomme.

Le Heat a lâché l’affaire devant le talent du jeune meneur, et s’incline face à une très valeureuse équipe des Hornets (109-98). Toujours 4e, les Floridiens laissent Indiana et Philly revenir à 2 matches. Mais personne ne sait quand, et si la saison reprendra…