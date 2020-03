Coronavirus : les Knicks reportent la célébration des 50 ans de leur premier titre

Alors qu’ils avaient enfin trouvé une date qui convenait au plus grand nombre, les Knicks sont contraints de reporter la célébration des 50 ans de leur premier titre, remporté en 1970 face aux Lakers.

Initialement, c’était prévu pour le 21 mars prochain, le soir de la réception des Warriors, mais SNY révèle que plusieurs anciens joueurs ont annoncé qu’ils ne pouvaient pas se déplacer à New York. Pourquoi ? Tout simplement à cause du coronavirus, et de leur âge avancé puisque la plupart ont plus de 70 ans.

Le New York Post précise qu’aucune autre date n’est avancée pour remplacer le 21 mars, et on apprend également que Phil Jackson avait décliné la première invitation. Membre de l’effectif, l’ancien coach des Bulls et des Lakers, mais aussi ancien président des Knicks, n’avait pas joué cette saison-là.