La métamorphose de Lonzo Ball

Lonzo Ball est arrivé en NBA avec une énorme « hype » (numéro 2 de la Draft 2017) et un « signature shot » pour le moins original. Suffisant pour briller à la fac, mais pas en NBA visiblement, puisque le meneur des Pelicans a dû changer sa mécanique de tir et surtout redoubler d’efforts à l’entraînement pour passer de 30.5% de réussite derrière l’arc sur sa saison rookie à 38.3% sur cet exercice 2019-2020.

« La façon dont je shoote aujourd’hui est complètement différente. J’essaie d’être plus consistant, de garder le ballon sur le côté droit du corps et aussi de mieux terminer mon geste, alors que j’avais tendance à laisser tomber mon bras. Ce sont les points les plus importants sur lesquels j’ai travaillé », a déclaré le meneur qui reste sur un joli 21/36 de loin sur ses quatre derniers matchs (58%) et tourne à 44% de loin depuis le 1er février.

Dans tous les bons coups

Avec cette nouvelle corde à son arc, Lonzo Ball a obtenu le respect de ses adversaires, qui savent qu’ils ne peuvent plus le laisser ouvert comme à ses débuts. « C’est devenu un gars qui doit être étiqueté comme un joueur habile sur le catch-and-shoot sur les scouting reports », a confirmé Ryan Saunders avant d’affronter New Orleans dimanche.

Cette marque de reconnaissance, qui symbolise un nouveau palier pour le joueur, est aussi un atout de plus pour le reste de l’équipe. Le fait que les défenses ne passent plus sous l’écran facilite ainsi le travail de Zion Williamson sur pick-and-roll, par exemple. « Ça me donne plus d’espace pour rouler jusqu’au panier », glisse le rookie. Et comme l’a remarqué Ryan Saunders, Lonzo Ball est souvent dans les bons coups.

« Sa vision et ce qu’il voit des défenses est impressionnant. Dans leurs victoires et quand ils font des séries, c’est lui qui a eu le ballon en main. Il est précis dans sa façon de distribuer le ballon. Il aide vraiment ce groupe. »

Triple menace

Aux côtés de forts scoreurs comme Jrue Holiday, Brandon Ingram ou Zion Williamson, l’ex-meneur des Lakers a simplement réussi à trouver son rôle, au point d’en devenir un élément indispensable à la bonne tenue des Pels, que ce soit à la création, sur le jeu de transition et donc désormais en tant que menace à 3-points.

« C’est énorme, » souligne Josh Hart, ancien Laker lui aussi. « Les adversaires avaient l’habitude de le laisser tirer en restant dans la peinture, à essayer de bloquer les espaces que Brandon, Jrue ou même moi aimerions prendre. Avec sa capacité à bien tirer de loin, pas seulement depuis quelques matchs mais sur toute la saison, ça ouvre le jeu et nous donne plus d’espace pour pénétrer dans les défenses et finir près du cercle. Il a travaillé très dur chaque jour avant et après l’entraînement. C’est super de le voir être récompensé de ses efforts. »

Nul doute qu’il faudra un Lonzo Ball au top pour aider New Orleans à remplir son objectif sur cette fin de saison régulière. Dixièmes à l’Ouest avec 28 victoires pour 36 défaites, les Pelicans sont loin d’avoir abandonné la course au Top 8, bénéficiant d’un calendrier plutôt favorable sur leurs 18 derniers matchs, avec 13 rencontres face à des équipes actuellement non qualifiées en playoffs et deux duels contre Memphis, actuellement 8e à l’Ouest (32v-33d).