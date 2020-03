Le premier gros coup de Jacque Vaughn

Après leur retentissant changement d’entraîneur, les Nets commençaient hier un « road trip » chez les quatre franchises californiennes de la ligue. L’occasion « d’arrêter le bruit extérieur » pour Caris LeVert, et de prendre ses marques avec le remplaçant de Kenny Atkinson, Jacque Vaughn. « On va utiliser ce temps pour façonner notre camaraderie, en connaître un peu plus sur JV, tout en se battant » listait avant le match DeAndre Jordan.

La première réflexion du nouveau coach aura été « d’établir, avec le staff, une liste de choses auxquelles ils pensent » histoire de donner un nouveau souffle à l’équipe et d’impliquer tout le monde.

« Il y aura des changements, certaines choses ne bougeront pas » prévenait-il en appuyant sur la défense. « Des petits changements » qui ont peut-être joué hier face aux Lakers, quatrième attaque de la ligue, qui a été limitée à 102 points. Alors que les Nets ont en mis eux 104 pour offrir à leur coach une deuxième victoire de prestige après celle glanée contre Chicago, même si tout se sera joué sur un tir manqué d’Anthony Davis au buzzer.

« C’est une énorme victoire pour une équipe qui essaie d’être championne. »

« C’est le meilleur et le pire du basket : j’avais un angle de vue parfait, j’ai vu le ballon quitter ses mains, regardé s’il était derrière la ligne à 3-points » raconte-t-il. « Je me suis dit que c’était un tir à 3-points, et que soit on perdait, soit on gagnait. » Et Brooklyn a pu exulter en remerciant Spencer Dinwiddie, auteur par conséquent du tir de la gagne. Un premier choix fort de Jacque Vaughn : le meneur avait fait deux passages en force un peu plus tôt.

« Le crédit revient aussi à JV pour m’avoir fait confiance, j’apprécie. Vu les deux fautes avant, on n’aurait rien eu à dire s’il avait dessiné autre chose » souligne ainsi Spencer Dinwiddie, qui apprécie cette victoire.

« Ça fait du bien parce que c’est un adversaire de premier choix, chez lui, et qu’on fait de notre mieux pour trouver notre identité » conclut ainsi le meneur de jeu. « On a connu des blessures, un changement de coach, il y a eu plein de hauts et de bas. Eux sont au sommet, font partie des trois candidats au titre avec les Clippers et les Bucks. C’est une énorme victoire pour une équipe qui essaie d’être championne. »