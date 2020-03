Le Trevor caché des Blazers

S’il termine avec sa plus belle ardoise offensive de l’année à 22 unités, dont 5/8 à 3-points, Trevor Ariza a encore plus impressionné de l’autre côté du terrain. Face à un expert du shoot, Devin Booker, il a livré un clinic défensif.

En pression permanente, au-delà de la ligne médiane, même sans ballon, le vétéran a pourri la vie de la pépite de Phoenix qui termine tout de même à 29 points, 9 passes et 6 rebonds. Mais aussi à 4 ballons perdus et surtout 9/25 aux tirs.

« Dans le fond, j’essaie simplement de le rendre aussi bon qu’il peut l’être »

Pour la soirée consacrée à la décennie 2010 (dont un message vidéo de Nicolas Batum), l’ailier vétéran de Rip City avait retrouvé ses jambes d’antan. Mais il a surtout fait parler son expérience. Et particulièrement sa connaissance de Devin Booker, un de ses chouchous (et ancien éphémère coéquipier). « Je regarde beaucoup de basket. Surtout les joueurs que j’affectionne. Devin est un des gars que je regarde depuis qu’il est arrivé en NBA. J’aime le voir jouer donc je connais un peu son jeu. »

Passé maître dans l’art de l’euphémisme, Trevor Ariza réalise en tout cas une bonne arrivée en Oregon. À 10 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, plus son apport défensif évident, l’ancien champion NBA avec les Lakers retrouve des couleurs chez les Blazers.

En l’occurrence hier soir, il a été en permanence dans le short de Devin Booker, le poussant à prendre des tirs difficiles. Il a donné le ton à une défense des Blazers qui a bien tenu, une fois n’est pas coutume, contre les Suns.

« J’essaie juste de ne pas le laisser prendre ses aises, de prendre son espace et d’essayer de le forcer à faire des choses qu’il ne fait pas normalement. Si je suis torse contre torse, que je le touche et que je l’énerve, il se concentre plus sur moi que sur le panier. Dans le fond, j’essaie simplement de le rendre aussi bon qu’il peut l’être. »

« Tous les matchs sont pour ainsi dire des must win »

Avec ce succès contre une autre franchise qui court après le train des playoffs, les Blazers redressent un peu la tête. Mais les Grizzlies débarquent en ville dès jeudi. Un match « importantissime » évidemment. « Tous les matchs sont pour ainsi dire des must win », confirme Trevor Ariza. « On n’a pas fait du bon travail pour gagner des matchs en début de saison ou après le All-Star Break. Maintenant, on doit gagner chaque match. »

Actuellement 9e dans la conférence Ouest, à 3 victoires des Grizzlies, Portland va jouer gros ce jeudi face à cette même équipe de Memphis. Pour Trevor Ariza, il faudra garder le cap défensivement. C’est la condition sine qua non.

« On a été plus agressif, on a été l’agresseur au lieu de les laisser nous attaquer. On a communiqué beaucoup plus aussi, on a donné l’effort supplémentaire. On a fait toutes les petites choses nécessaires pour gagner. Le plus important est de communiquer et de se donner à fond en défense. C’est plus naturel de jouer dur en défense quand l’attaque va bien, mais on doit trouver le moyen de rester concentré défensivement même quand l’attaque ne fonctionne pas. »

Rendez-vous jeudi.

Propos recueillis à Portland