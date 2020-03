Golden State : essai transformé pour Mychal Mulder

Jouer aux Warriors cette saison, c’est une occasion en or pour des joueurs de second rang de se montrer, et c’est au tour de Mychal Mulder de décrocher un contrat sur plusieurs saisons. Il s’agit bien sûr d’un contrat uniquement garanti jusqu’à la fin de saison, mais on devrait donc le revoir au prochain training camp pour tenter de conserver sa place de l’effectif.

Initialement signé pour 10 jours, cet arrière canadien a parfaitement rentabilisé les six matches joués avec Golden State, tournant à 12.3 pts de moyenne, avec un goût prononcé pour le shoot à 3-points : 7.5 tentatives par match pour une adresse proche des 36%.

« On travaille pour qu’il reste avec nous, et je suis confiant sur le fait que ça se produise » avait déclaré Steve Kerr dimanche, évoquant initialement un nouveau contrat de 10 jours. « On ne s’entraîne pas aujourd’hui (dimanche) mais on s’attend à ce qu’il soit là mardi contre les Clippers« .

Et ce sera donc le cas, et comme Dragan Bender, qui a signé un nouveau contrat de 10 jours, il va donc prolonger son parcours dans la Baie.