Finalement, LeBron James est prêt à disputer d’éventuels matchs à huis clos

Interrogé sur la possibilité de disputer des matchs à huis clos, sans fans dans les tribunes, LeBron James avait lancé un mouvement, suivi par Damian Lillard par exemple, en expliquant ne pas vouloir jouer dans des salles vides.

Sauf qu’avec l’épidémie de coronavirus qui progresse, et la perspective des huis clos de plus en plus probable, le « King » est finalement revenu sur sa position de départ, expliquant qu’il avait mal compris la question la première fois, parce qu’il ne savait alors pas que la NBA discutait avec des experts sur le sujet.

« C’est marrant, parce que quand on m’a interrogé sur la possibilité de jouer sans les fans, je n’avais aucune idée qu’il s’agissait d’une véritable conversation, en coulisses, sur ce virus particulier, » a-t-il ainsi répondu après le shootaround du jour. « Il est évident que je serais très déçu de ne pas avoir de fans dans la salle, parce que c’est pour cela que je joue. Je joue pour ma famille, je joue pour mes fans. »

Néanmoins, LeBron James ne boycottera pas d’éventuels matchs à huis clos.

« S’ils disent que personne ne peut venir au match, s’ils décident d’aller jusque-là, je serais déçu. En même temps, il faut écouter les gens qui suivent ce qui se passe. Et s’ils pensent que c’est mieux pour la sécurité des joueurs, la sécurité de la franchise et la sécurité de la ligue de rendre cela obligatoire, alors nous écouterons tous ».