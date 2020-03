Coup de moins bien pour D’Angelo Russell

5 points à 2/14 aux tirs, 16 points à 6/18… D’Angelo Russell est à la peine avec son adresse en ce moment. Sur ses cinq dernières sorties, il ne tourne qu’à 16 points de moyenne avec des pourcentages de réussite calamiteux : 33% en général, dont 23% de loin. « Il faut juste laisser passer, ne vous y attardez pas trop, ça fait partie du jeu », veut relativiser l’ancien Warrior dans le Star Tribune.

Le meneur veut laisser passer l’orage en sachant sans doute que cette baisse d’adresse l’affecte plus généralement depuis son arrivée dans le Minnesota. S’il n’a jamais culminé dans les hautes sphères en termes de réussite (seulement 42% en carrière), D’Angelo Russell a tout de même perdu 3 points en passant d’un club à l’autre : de 43% avec les Warriors à 40% avec les Wolves.

« Il a beaucoup de choses en tête, » tente d’expliquer son coéquipier Malik Beasley. « Donc on doit tous l’aider à obtenir des tirs faciles, pour lui et pour tout le monde. C’est l’un des leaders de l’équipe, donc on doit s’assurer qu’il obtienne des tirs faciles. »

L’intéressé dit pourtant être satisfait des tirs qu’il obtient. Et si, malgré tout, son volume de tirs à mi-distance, qu’il affectionne particulièrement, n’était pas suffisant ? Cette saison, que ce soit avec les Warriors ou les Wolves, il envoie 9 tentatives derrière l’arc, soit l’un des plus gourmands de la ligue dans ce secteur.

Et ce ne sont pas les Wolves qui vont le freiner dans l’exercice : la franchise du Minnesota est la 3e équipe qui tente le plus sa chance derrière l’arc derrière les Rockets et les Mavs. « On ne va pas changer cette volonté, » assure Ryan Saunders, dont l’équipe n’a gagné que 3 de ses 12 derniers matches. « Mais s’il score à mi-distance, on pourrait se mordre un peu plus la langue plutôt que de se dire : ‘Hey, essayons de t’amener au cercle, de faire une passe dans le corner, d’obtenir un tir à trois points’. »

Le technicien ajoute : « Même si un gars met 55 tirs à mi-distance, on continuera d’évoquer ce qui est bon pour l’équipe pour avancer. Et ce n’est pas parce qu’on met ces tirs. On souhaite toujours s’inscrire dans un processus pour arriver à cet objectif. »

Le coach reste dans tous les cas confiant sur le fait que son joueur va retrouver de sa superbe : « D’Angelo est un joueur d’élite dans cette ligue. Il est confiant. Il n’a besoin de personne pour qu’on lui dise : ‘Hey, tu dois rentrer plus de tirs’. Parce que ses standards sont élevés. Donc je ne m’en fais pas pour lui, il va aller de l’avant. »