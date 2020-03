Coby White passe titulaire

C’était dans l’air du temps. Alors que les Bulls affrontent les Cavs ce soir et se dirigent tranquillement vers une fin de saison sans saveur, Jim Boylen va en profiter pour tester quelques nouveautés, à commencer par l’intronisation dans le cinq majeur de Coby White, en lieu et place de Tomas Satoransky.

Le rookie n’en finit plus d’étonner depuis le All-Star Break, tournant à près de 27 points par match sur les huit dernières rencontres de Chicago. Otto Porter Jr pourrait suivre, mais ce ne sera pas pour ce soir.

« Ça signifie beaucoup, » a-t-il confié hier après l’entraînement. « Mais je vais l’aborder de la même façon. Honnêtement, je ne pensais pas que j’allais être titulaire. Le coach n’a jamais évoqué l’idée et nous n’en avons jamais parlé. Donc j’étais à l’aise avec le fait de débuter sur le banc. Je suis excité de débuter pour un match à domicile. Ça va être un bon moment pour moi ».

Jim Boylen : « Il l’a mérité »

Coby White a progressivement été intégré à la « first unit » au fil de ses exploits. Ce changement, plus symbolique qu’autre chose au final, est aussi une façon de le récompenser. « Je pense qu’il l’a mérité, » a ainsi confirmé son coach Jim Boylen, qui a par ailleurs salué l’attitude de Tomas Satoransky par rapport à ce changement, un « vrai joueur d’équipe, c’est pour ça qu’on le voulait ».

La fin de saison désormais sans enjeu dans l’Illinois, Jim Boylen a fait du développement de ses jeunes une priorité. La première étape concerne Coby White. À voir comment le rookie va se débrouiller face à ce nouveau défi.

« La plus grande responsabilité pour lui, c’est qu’il continue de faire ce qu’il fait, » poursuit l’entraîneur. « Tu ne deviens pas « titulaire » pour réinventer ta façon de jouer. Il avait les minutes d’un joueur qui débutait et a affronté les titulaires adverses durant ce laps de temps, donc il n’y a pas ce truc où on attend de lui qu’il change ce qu’il est ou ce qu’il fait. Il doit continuer à grandir avec un esprit compétitif en défense et continuer à être agressif comme il l’est ».