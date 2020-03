Otto Porter Jr. et Coby White amenés à prendre plus de place chez les Bulls ?

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la feuille de statistiques des Bulls de cette nuit, face aux Nets. Otto Porter Jr. a inscrit 23 points (9/17) tandis que son compère de banc, Cody White, en a scoré 21 (8/21), avec 8 passes et 6 rebonds. Soit un total, à eux deux, supérieur à tout ce que les titulaires des Bulls ont inscrit !

Les deux remplaçants ont donné tout ce qu’ils avaient pour faire trembler les Nets jusqu’au bout. Dans le comeback de son équipe, Porter a notamment inscrit 10 de ses 23 points dans l’ultime quart-temps.

« Il rentre des tirs compliqués, » salue son coach Jim Boylen sur NBC Sports. « Il a cette sérénité en lui. Il peut se créer son tir, des tirs contestés, dans le bon timing. C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière, c’est ce dont on a besoin de lui. » « Il peut créer sur le pick-and-roll, il est costaud, long et possède un gros QI basket », énumère de son côté Coby White.

Il s’agit de sa meilleure performance depuis son retour de blessure. Il avait déjà scoré 18 points pour son premier match. « On a discuté avec les entraîneurs de la meilleure façon de reprendre en restant un long moment sur le parquet, » rapporte l’ailier, qui a joué 25 minutes. « Tout a été planifié comme il se doit. Je sais que j’ai besoin de ça en ce moment, parce que j’essaie de revenir. Je n’essaye pas de trop en faire, tout est planifié. »

Les progrès de Coby White

L’ancien Wizard ajoute : « Je savais que ça allait être dur mentalement et physiquement parce que je n’avais pas joué depuis si longtemps. J’essaie simplement de faire tout ce que je peux pour jouer dur, retrouver mes jambes et aider mes coéquipiers autant que possible. » En multipliant ce genre de performances, Otto Porter Jr. devrait naturellement retrouver sa place de titulaire, qu’il occupait à l’entame de la saison. « Je serai prêt le moment voulu », formule-t-il sur cette perspective.

Il pourrait ne pas être le seul à remodeler le cinq des Bulls, surtout en l’absence de Zach LaVine. Coby White pourrait en effet lui aussi être introduit. « Coby a été terrible, » qualifie son coach. « Il progresse chaque jour de façon exponentielle. » Jim Boylen avait évoqué, un jour plus tôt, cette hypothèse de le titulariser, parlant de lui confier un « rôle différent ».

« Il n’est pas seulement un shooteur à 3-points, » poursuit son coach. « Il a accepté de devenir un « two-way player ». Il défend sur un poste très important dans la ligue. Donc il faut féliciter ce qu’il fait. » De quoi l’introduire dans le cinq, donc, pour finir la saison ? « Absolument, il se peut que cela arrive un jour. » « Si je démarre, je démarre, si non, c’est non… » relativise le sixième homme. « Je vais continuer de jouer dur et rester impliqué. »