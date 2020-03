Le trailer de « I Promise », le documentaire sur l’école de LeBron James

En avril, on pourra découvrir le documentaire « I Promise », sur l’école de LeBron James lancée en 2018 à Akron.

Au départ, c’est un établissement conçu pour 350 élèves du CE2 au CM2 pour permettre à chaque enfant de se sentir « comme un super héros » pour reprendre les mots de l’ailier des Lakers. Pour le « King », il s’agit d’offrir un accès à l’éducation mais aussi la culture aux enfants des milieux défavorisés, tout en leur permettant de ne pas venir à l’école avec la boule au ventre par la peur de l’agression ou de ne pas se sentir à la hauteur.

La grande nouveauté, c’est que ce documentaire sera visible sur Quibi, une plate-forme de VOD disponible en avril justement avec des abonnements mensuels débutants à 4,5 euros. Quibi se présente plus ou moins comme le Netflix du mobile avec des séquences de courte durée, et surtout la possibilité de changer de point de vue puisque les films, séries et documentaires seront mis en boîte avec plusieurs caméras pour permettre au spectateur de choisir son angle, ou même de jongler entre les modes Portrait et Paysage.

D’autres célébrités, comme Idris Elba, Kristen Bell, Kendall Jenner, 50 Cent et même Stephen Curry sont au catalogue de cette plate-forme qui promet près de 200 programmes originaux pour son lancement.