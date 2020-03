Luke Walton doit se justifier sur la mise en ban(c) de Buddy Hield

« Vous avez le vainqueur du concours à 3-points juste ici ! », « Où est Buddy ? Où est Buddy ? »… Voilà ce qui a été entendu cette nuit dans le Golden 1 Center, alors que les Kings s’apprêtaient à s’incliner face aux Raptors. Le message s’adressait évidemment à Luke Walton en référence à sa gestion du temps de jeu de Buddy Hield, lauréat du concours à 3-points du dernier All-Star Weekend donc.

Auteur de 11 points (4/12) et 5 rebonds, l’arrière a dû se contenter de 24 minutes de jeu. Surtout, après un passage très moyen dans le troisième quart-temps (0/3 aux tirs et 2 ballons perdus), il n’est pas du tout rentré en jeu dans le dernier quart-temps, le coach préférant faire confiance à son titulaire, Bogdan Bogdanovic. L’absence de Buddy Hield dans le « money time » a d’autant plus interrogé que les Kings avaient besoin d’un nouveau panier à 3-points, pour égaliser à une quinzaine de secondes du terme.

Mais compliqué de relancer un shooteur après un si long passage sur le banc… « On marquait, on marquait sur chaque possession, on a mis 39 points dans ce quart-temps, » rappelle à juste titre Luke Walton, qui a pu compter sur la grosse fin rencontre de De’Aaron Fox. « J’ai trouvé que Buddy faisait un bon match, on allait le remettre en jeu, et puis Bogi (Bogdanovic) a commencé à vraiment allumer. Le groupe en place était vraiment dans un bon rythme donc on est resté avec eux. »

Le Serbe a effectivement connu un bon passage vers la fin du quatrième quart-temps, puisqu’il y a inscrit 7 de ses 9 points (seulement) au total.

« Plusieurs gars ont fait les bons choix, » poursuit Luke Walton. « Fox est monté en régime en rentrant lancers-francs et paniers à trois points. Bogi aussi. Bjeli (Nemanja Bjelica) nous a mis des tirs de la gagne avant. Donc on avait confiance en tous nos gars. Quand tu inscris 39 points sur un quart-temps, tu gardes le même groupe. »

Ce choix semble en tout cas confirmer le changement de statut de Buddy Hield avec ces Kings, lui qui a perdu sa place de titulaire fin janvier. Cette décision s’en ressent de plus en plus sur sa production. Avant le All-Star Break, il tournait à 20.4 points à 43% de réussite en 33 minutes, contre 16.6 points à 41.7% en 24 minutes depuis. Après la rencontre de cette nuit, il a refusé de s’adresser à la presse…