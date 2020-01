Buddy Hield perd sa place de titulaire mais… ce n’est pas une « punition »

Après six revers de suite, Luka Walton avait besoin de provoquer un électrochoc, et il l’a fait en décidant de titulariser Bogdan Bogdanovic en lieu et place du râleur Buddy Hield. Meilleur marqueur des Kings, le Bahaméen s’est plusieurs fois plaint de son sort, et Walton a donc tranché : il sera 6e homme !

« On galère à gagner des matches, et on cherche à essayer de nouvelles associations pour nous donner une meilleure chance de gagner » expliquait le coach des Kings avant le match. « Il n’y a rien de permanent là-dedans, et ce n’est pas du tout une punition envers Buddy. C’est un super joueur, et on s’attend à ce qu’il joue super bien ce soir. On doit trouver des solutions, et on cherche quelque chose qui fonctionne. »

Et ça a marché puisque les Kings ont gagné à Chicago, et Hield a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 21 points en sortie de banc. Le tout à 7 sur 12 aux tirs dont 5 sur 9 à 3-points, avec aussi 8 rebonds en seulement 23 minutes. « On a beaucoup parlé de l’équipe, et peu importe qui débute, et qui est remplaçant » a réagi ce même Walton après le match dans les colonnes de The Athletic. « Parfois, quand vous le faites, les joueurs peuvent le prendre de manière négative. Avec Buddy, c’était tout le contraire. Nous n’aurions pas gagné le match sans lui. »

Et justement qu’en pense Hield, qui n’a jamais sa langue dans sa poche ? « Lorsque ce genre de chose arrive, et que vous perdez votre place de titulaire, les gens commencent à dire : « C’est lui le problème ». Vous laissez les gens se dire que c’est le bordel. Je sais ce dont je suis capable de faire. Quand on était à 12 victoires pour 14 défaites, on disait que je portais l’équipe et des choses comme ça. Quand on commence à perdre, je suis le gros problème. C’est comme ça, et je dois rester confiant, motivé et être prêt. C’est comme ça. Que je sois content ou pas, je ne le montrerai pas sur le terrain. Je vais jouer, c’est tout. »