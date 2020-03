Les Spurs désabusés…

Avec six victoires de retard sur les Grizzlies, huitièmes à l’Ouest, les Spurs n’avaient pas le droit à l’erreur du côté de Cleveland hier, une des trois pires équipes de la ligue, qui jouait en plus en back-to-back après sa victoire contre Denver la veille. Mais cette soirée qui devait les relancer et leur permettre d’emmagasiner de la confiance a viré au cauchemar, et ce très rapidement : après 8 minutes, les Texans étaient déjà menés 26-10.

Après 12 minutes, le score était de 35-17. S’ils ont réussi à revenir dans la partie pour aller en prolongation, ils l’ont fait pour échouer finalement à trois points de leurs adversaires (132-129).

« On a mal démarré, comme souvent. Mais c’était un bel effort de leur part » est obligé de souligner Gregg Popovich dans les colonnes de l’Express News pour motiver ses hommes. « Je suis vraiment fier de la façon dont ils se sont accrochés comme ça, à l’extérieur, en revenant pour s’offrir une chance de gagner. » Mais il n’y a pas de victoire morale dans la course en playoffs. « C’est usant » souffle DeMar DeRozan. « On s’est accroché, on n’a pas baissé la tête, si on n’avait pas eu ces trous dans le premier quart, on aurait eu une meilleure chance. »

Un problème de taille

Et encore, les Spurs ont été tellement dominés au rebond qu’il était compliqué de rivaliser : orphelins de Jakob Poeltl et LaMarcus Aldridge, ils ont perdu cette bataille 60-44, avec 17 rebonds offensifs laissés à leurs adversaires.

« Moins tu as de taille, plus c’est compliqué, peu importe l’équipe. C’est dur depuis deux semaines » constate DeMar DeRozan. « On a un problème de taille depuis qu’ils sont absents » confirme Gregg Popovich. Et on ne sait toujours pas quand reviendra LaMarcus Aldridge, touché à l’épaule, alors que Jakob Poeltl sera lui absent encore un petit moment à cause de son genou.

De toute façon, avec toujours ces six victoires de retard sur Memphis, et Phoenix, Portland, Sacramento ainsi que New Orleans également en course, il y a désormais de très fortes chances que la série de 22 campagnes de playoffs consécutives s’arrête cette année. « Beaucoup de gens auraient misé sur nous, les attentes étaient élevées après notre belle saison l’année dernière » estime Pop. « Jusqu’à maintenant, on n’a pas atteint ce niveau. C’est frustrant, mais les gars n’ont pas laissé ça affecter leur énergie et leur désir de gagner. »

« Tout ce qu’on peut faire, c’est se battre chaque soir et essayer de gagner quelques matchs » décrit Derrick White, résumant parfaitement l’état d’esprit de Spurs perdus entre espoir et résignation.