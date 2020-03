Les Kings montent en régime dans la course pour les playoffs

Défait contre Philadelphie à domicile, Sacramento voulait rebondir à Portland. Et les Kings ont pris le contrôle d’entrée de jeu pour ne plus jamais le lâcher. Derrière une adresse folle à 3-points (21/39 au final), les Kings ont facilement dominé des Blazers toujours aussi permissifs défensivement.

Luke Walton : « Est-ce qu’on va pouvoir rentrer à la maison, se reconcentrer et reproduire le même type d’effort ? »

De retour à l’action après 25 matchs d’absence, Richaun Holmes a apporté 10 points et 8 rebonds en sortie de banc, preuve de la bonne forme actuelle de Sacramento.

« C’est une victoire très importante. On a besoin de chacun de ces matchs », a commenté le pivot après la victoire. « Surtout face à une autre équipe qui est dans la course aux playoffs. On doit prendre chaque victoire qu’on peut prendre. On est arrivé avec cet état d’esprit dans ce match. On sait que ces matchs se jouent sur des détails. »

Et ces Kings n’en ont pas fait, de détails. Luke Walton a certes regretté une baisse de concentration en fin de match mais l’entraîneur en chef de Sacramento s’est globalement montré satisfait de la prestation de ses joueurs, tout en prévenant l’excès de confiance alors que Toronto est au programme dès aujourd’hui, dimanche.

« On est arrivé très concentré, les gars ont bien communiqué. On a prouvé cette saison qu’on pouvait être bon mais par séquences seulement. Maintenant, il faut être plus constant. On a les champions en titre demain à 18 heures en back-to-back. Est-ce qu’on va pouvoir rentrer à la maison, se reconcentrer et reproduire le même type d’effort ? Il n’y a que comme ça qu’on devient bon dans cette Ligue. Ça peut paraître facile mais ça ne l’est pas. C’est pour ça qu’on prêche le travail au quotidien, qu’il faut répéter. »

Bogdan Bogdanovic : « On est en bonne position. On est là où on veut être à ce moment de la saison, après le All-Star Break »

Auteur de 27 points, 8 passes et 5 rebonds, Bogdan Bogdanovic a notamment rayonné avec un 7/11 à 3-points. Réinséré dans le cinq majeur, Bogdan Bogdanovic est sur une bonne lancée en mars à 19.0 points, 4.3 passes et 3.0 rebonds de moyenne sur les quatre derniers matchs. À l’image de son équipe, il trouve son rythme au bon moment.

« On est en bonne position. On est là où on veut être à ce moment de la saison, après le All-Star Break. On a perdu deux matchs qu’on n’aurait pas dû perdre mais c’est le basket. On est en bonne posture cela dit. »

Le mot de la fin revient à Luke Walton. Le coach californien confirme l’impression visuelle : les Kings montent en régime. Et dans la lutte pour le dernier ticket, ils pourraient bien gâcher la fête pour les Grizzlies ou les Pelicans, favoris des fans avec Ja Morant et surtout Zion Williamson.

« On joue bien et c’est un bon moment pour jouer à ce niveau », conclut ainsi Luke Walton. « Mais il s’agit toujours de progresser et de s’améliorer. On aurait évidemment aimé mieux débuter la saison mais on peut dire qu’on joue actuellement notre meilleur basket de la saison. »

Propos recueillis à Portland