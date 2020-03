LiAngelo Ball va jouer en G-League

Frère de Lonzo et LaMelo, LiAngelo Ball s’entraînait depuis deux mois avec le Oklahoma City Blue, et les dirigeants viennent de le récompenser avec un contrat jusqu’à la fin de la saison. C’est ce que révèle The Athletic qui rappelle que la franchise affilée au Thunder doit encore disputer dix matches de saison régulière.

Agé de 21 ans, LiAngelo était passé par UCLA, comme Lonzo, mais un vol à l’étalage en Chine en 2017 avait poussé son père à le sortir du système universitaire. Depuis, l’intéressé galère pas mal pour jouer au plus haut niveau, et ce contrat est déjà une belle victoire pour lui.