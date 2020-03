Kristaps Porzingis en mode « Grit & Grind »

Lentement mais sûrement, la machine lettone se remet en ordre de marche. Après avoir repris la saison en tant que sous-lieutenant du génial Luka Doncic, le temps de retrouver ses sensations, Kristaps Porzingis affiche un tout autre visage depuis début 2020.

Il y a eu une première blessure de Luka Doncic qui lui a paradoxalement permis d’endosser un rôle plus important avec succès. Aujourd’hui, le Slovène est de retour malgré son entorse au pouce, ce qui n’empêche pas KP d’aligner les grosses perf’.

KP se jette sur tous les ballons, les fans apprécient

Elu joueur de la semaine à l’Ouest, il a enchaîné deux matchs de suite à plus de 30 points, 10 rebonds et 5 contres, une première depuis Shaquille O’Neal. Cette nuit, il a encore été précieux, participant activement au 19-2 qui a mis Memphis à terre dans le deuxième quart-temps.

Au cours de ce coup de chaud, Kristaps Porzingis s’est notamment distingué en se jetant sur le sol pour récupérer un ballon et générer une nouvelle possession pour les Mavs. Un côté « Grit-and-Grind » que le public de Dallas a apprécié, même si ses coéquipiers ont eu une petite frayeur sur le coup !

« Je suis devenu nerveux, a raconté son ancien coéquipier aux Knicks Courtney Lee avec le sourire. On n’est pas habitué à voir ça. Ne le faites pas chez vous ! Non vraiment, c’est bon de voir l’un de vos meilleurs joueurs sacrifier son corps pour l’équipe pour essayer d’obtenir une possession supplémentaire ».

« J’ai toujours l’impression que j’ai beaucoup de marge de manœuvre pour évoluer ».

A l’arrivée, KP a planté 26 points agrémentés de 11 rebonds, 4 passes décisives, 4 contres et 3 interceptions, le tout en 29 minutes. Au delà de son adaptation à sa nouvelle équipe, KP a rappelé l’importance du physique et de sa condition actuelle pour expliquer sa montée en puissance, qui, selon lui, est encore loin d’être achevée.

« Je me sens probablement mieux, a-t-il répondu lorsqu’il a été invité à comparer sa forme actuelle par rapport à ses meilleures années à New York. Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre certaines choses et me sentir à l’aise. Maintenant, tout semble naturel. J’ai 24 ans, j’ai tellement de marge de manœuvre pour évoluer en tant que joueur, physiquement, mentalement et aussi au niveau de mes qualités. L’intersaison est un bon moment pour travailler sur de nouvelles choses à ajouter à votre jeu. J’ai toujours l’impression que j’ai beaucoup de marge de manœuvre pour évoluer ».

Pour finir fort avant d’attaquer les playoffs, les Mavs auront encore besoin d’un grand Kristaps Porzingis, surtout que les blessures et autres pépins continuent d’handicaper l’effectif texan, Seth Curry étant sorti sur blessure cette nuit, touché à la cheville, et que Dorian Finney-Smith (hanche) et Tim Hardaway Jr (malade) ont manqué à l’appel. A suivre également l’évolution de la blessure de Luka Doncic, vis à vis de laquelle Dallas ne devrait pas prendre de risque.